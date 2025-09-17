بيع مقتنيات من مسلسل "داونتون آبي" في مزاد بأكثر من مليوني دولار

أعلنت دار "بونمز" للمزادات الثلاثاء أنّ أغراضا من مسلسل "داونتون آبي" (Downton Abbey) البريطاني بيعت بمبالغ كبيرة في مزاد، محققة أكثر من 1.7 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.32 مليون دولار).

وتخطى المبلغ الإجمالي لعمليات بيع 267 قطعة من ملابس وديكورات وإكسسوارات، التقديرات الأولية التي وضعتها دار "بونمز" بـ6 مرات.

وبيعت لوحة مزينة بالأجراس استُخدمت لاستدعاء الخدم في "داونتون آبي" بـ216 ألفا و300 جنيه إسترليني، مع أن سعرها التقديري كان يتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه إسترليني.

وقال مدير دار "بونمز" في المملكة المتحدة تشارلي توماس في بيان "بما أنّ كل القطع بيعت بمبالغ أعلى كثيرا من التوقعات، يعكس هذا المزاد الإقبال المستمر والمتزايد على مسلسل داونتون آبي".

وبيع فستان زفاف الليدي ماري في زواجها من ماثيو كرولي (الموسم 3 الحلقة 14)، بـ21,760 جنيها إسترلينيا، بينما كان سعره التقديري في البداية يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه إسترليني.

كذلك، بيعت سيارة عائلة غرانثام التي تراوح سعرها التقديري بين 25 و30 ألف جنيه إسترليني، بمبلغ 17,2500 جنيه إسترليني.

شارك نحو 4 آلاف شخص من 40 بلدا في هذا المزاد الإلكتروني الذي استمر من 18 أغسطس/آب إلى 16 سبتمبر/أيلول، بحسب الدار.

ويتناول المسلسل التلفزيوني الذي ألّفه جوليان فيلوز وعُرض للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 2010 قبل أن ينتشر على مستوى العالم، حياة عائلة كرولي الأرستقراطية الثرية على مدى 30 عاما. والمسلسل ممتدّ على 6 مواسم تتألف من 52 حلقة.

إعلان

وقد شاهد هذا العمل أكثر من 120 مليون مشاهد في العالم، بحسب دار "بونمز".

وسيتم التبرع بعائدات المزاد إلى جمعية "توغذر فور شورت لايفز" الخيرية البريطانية التي تُعنى بمساعدة الأطفال المصابين بأمراض تهدد حياتهم.