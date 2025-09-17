فن|مسلسلات|المملكة المتحدة

بيع مقتنيات من مسلسل "داونتون آبي" في مزاد بأكثر من مليوني دولار

Props used in the tv series Downton Abbey are displayed during a press preview for the Downton Abbey farewell exhibition and an auction of props, costumes, and set pieces at Bonhams in London, Britain, August 18, 2025. REUTERS/Hannah McKay
من عرض الأدوات المستخدمة في مسلسل البريطاني الشهير "داونتون آبي" تمهيدا لبيعها في مزاد علني (رويترز)
Published On 17/9/2025
آخر تحديث: 15:22 (توقيت مكة)

أعلنت دار "بونمز" للمزادات الثلاثاء أنّ أغراضا من مسلسل "داونتون آبي" (Downton Abbey) البريطاني بيعت بمبالغ كبيرة في مزاد، محققة أكثر من 1.7 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.32 مليون دولار).

وتخطى المبلغ الإجمالي لعمليات بيع 267 قطعة من ملابس وديكورات وإكسسوارات، التقديرات الأولية التي وضعتها دار "بونمز" بـ6 مرات.

A gallery assistant poses with a set design used in the tv series Downton Abbey, during a press preview for the Downton Abbey farewell exhibition and an auction of props, costumes, and set pieces at Bonham’s in London, Britain, August 18, 2025. REUTERS/Hannah McKay
دار "بونهامز" باعت بعضا من مقتنيات مسلسل "داونتون آبي" في مزاد علني بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

وبيعت لوحة مزينة بالأجراس استُخدمت لاستدعاء الخدم في "داونتون آبي" بـ216 ألفا و300 جنيه إسترليني، مع أن سعرها التقديري كان يتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه إسترليني.

وقال مدير دار "بونمز" في المملكة المتحدة تشارلي توماس في بيان "بما أنّ كل القطع بيعت بمبالغ أعلى كثيرا من التوقعات، يعكس هذا المزاد الإقبال المستمر والمتزايد على مسلسل داونتون آبي".

Gallery assistants pose with costumes worn by actors in the tv series Downton Abbey, during a press preview for the Downton Abbey farewell exhibition and auction of props, costumes, and set pieces at Bonhams in London, Britain, August 18, 2025. REUTERS/Hannah McKay
أزياء ارتداها ممثلون في المسلسل التلفزيوني البريطاني الشهير "داونتون آبي" قبل بيعها في مزاد علني (رويترز)

وبيع فستان زفاف الليدي ماري في زواجها من ماثيو كرولي (الموسم 3 الحلقة 14)، بـ21,760 جنيها إسترلينيا، بينما كان سعره التقديري في البداية يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه إسترليني.

كذلك، بيعت سيارة عائلة غرانثام التي تراوح سعرها التقديري بين 25 و30 ألف جنيه إسترليني، بمبلغ 17,2500 جنيه إسترليني.

شارك نحو 4 آلاف شخص من 40 بلدا في هذا المزاد الإلكتروني الذي استمر من 18 أغسطس/آب إلى 16 سبتمبر/أيلول، بحسب الدار.

A gallery assistant poses with a presentation dress worn by actress Lily James (as Lady Rose) in season 4, episode 9, during a press preview for the Downton Abbey farewell exhibition and an auction of props, costumes, and set pieces at Bonhams in London, Britain, August 18, 2025. REUTERS/Hannah McKay
فستان ارتدته الممثلة ليلي جيمس بدور الليدي روز في الموسم الرابع من "داونتون آبي" (رويترز)

ويتناول المسلسل التلفزيوني الذي ألّفه جوليان فيلوز وعُرض للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 2010 قبل أن ينتشر على مستوى العالم، حياة عائلة كرولي الأرستقراطية الثرية على مدى 30 عاما. والمسلسل ممتدّ على 6 مواسم تتألف من 52 حلقة.

وقد شاهد هذا العمل أكثر من 120 مليون مشاهد في العالم، بحسب دار "بونمز".

وسيتم التبرع بعائدات المزاد إلى جمعية "توغذر فور شورت لايفز" الخيرية البريطانية التي تُعنى بمساعدة الأطفال المصابين بأمراض تهدد حياتهم.

المصدر: الفرنسية

