هانا إينبيندر تشرح أسباب دعمها لفلسطين وتتحدث عن "واجبها كيهودية"

US actress Hannah Einbinder poses in the press room with award Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series for "Hacks" during the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
الممثلة الأميركية هانا إينبيندر انضمت إلى حركة "عمّال السينما من أجل فلسطين" المقاطعة لإسرائيل (الفرنسية)
Published On 16/9/2025
آخر تحديث: 16:02 (توقيت مكة)

أثارت الممثلة الأميركية هانا إينبيندر، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل "هاكس" (Hacks)، تفاعلا واسعا بعد تصريحاتها بشأن فلسطين خلال حفل توزيع جوائز إيمي 2025.

ففي ختام خطابها على المسرح قالت، "اذهبوا يا طيور (Go Birds)، اللعنة على جهاز الهجرة والجمارك الأميركي (ICE)، والحرية لفلسطين. شكرا لكم".

وفي لقاء صحفي عقب الحفل، أوضحت إينبيندر أسباب حديثها عن فلسطين قائلة، "لقد رأيت أن من المهم أن أتحدث عن فلسطين لأنها قضية عزيزة جدا على قلبي. لديّ أصدقاء في غزة يعملون الآن في الصفوف الأمامية، كأطباء في شمال غزة يقدّمون الرعاية للنساء الحوامل، ويهتمون بالأطفال عبر إنشاء مدارس في مخيمات اللاجئين. وهذه قضية قريبة من قلبي لأسباب كثيرة".

وأضافت الممثلة البالغة من العمر (30 عاما) "أشعر أن من واجبي، كيهودية، أن أُميز بين اليهود ودولة إسرائيل، لأن ديانتنا وثقافتنا مؤسسة عريقة وراسخة، وهي منفصلة تماما عن هذا الكيان الإثني القومي".

كما تطرقت إلى التعهّد الذي وقّعته مع "عمّال السينما من أجل فلسطين" قائلة، "المقاطعة أداة فعّالة للضغط على مراكز القوة كي تستجيب للحظة التاريخية. مقاطعة (عمّال السينما من أجل فلسطين) لا تستهدف الأفراد، بل المؤسسات المتورطة مباشرة في الإبادة الجماعية. نعم، هذا أمر مهم بالنسبة لي، وأراه خطوة جوهرية، ولهذا كنت سعيدة أن أكون جزءا منه".

US actress Hannah Einbinder from "Hacks" attends the TV Academy's Inaugural Televerse Festival at JW Marriott LA Live on August 16, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
يُعرف عن الممثلة الأميركية هانا إينبيندر مواقفها التقدمية وانخراطها في قضايا العدالة الاجتماعية (الفرنسية)

يشار إلى أن هانا إينبيندر من مواليد لوس أنجلوس عام 1995، وهي ابنة الكوميدية الأميركية الشهيرة لاراين نيومان، إحدى نجمات البرنامج الكوميدي "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live).

بدأت مشوارها في الكوميديا الارتجالية والستاند أب، قبل أن تنتقل إلى التمثيل التلفزيوني.

اشتهرت عالميا بدورها في مسلسل "هاكس"، حيث لعبت دور الكاتبة الكوميدية الشابة "أفا"، وحازت بفضله على إشادة واسعة من النقاد.

سبق أن رُشحت لجائزة إيمي عام 2021 عن الدور نفسه، قبل أن تفوز بالجائزة هذا العام.

ومن المعروف عن إينبيندر بمواقفها التقدمية وانخراطها في قضايا العدالة الاجتماعية، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المهاجرين، إضافة إلى موقفها المعلن مؤخرا المؤيد لفلسطين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

