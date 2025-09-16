هانا إينبيندر تشرح أسباب دعمها لفلسطين وتتحدث عن "واجبها كيهودية"

أثارت الممثلة الأميركية هانا إينبيندر، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل "هاكس" (Hacks)، تفاعلا واسعا بعد تصريحاتها بشأن فلسطين خلال حفل توزيع جوائز إيمي 2025.

ففي ختام خطابها على المسرح قالت، "اذهبوا يا طيور (Go Birds)، اللعنة على جهاز الهجرة والجمارك الأميركي (ICE)، والحرية لفلسطين. شكرا لكم".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 التعاطف مع فلسطين يهيمن على حفل إيمي وبارديم يرتدي الكوفية

التعاطف مع فلسطين يهيمن على حفل إيمي وبارديم يرتدي الكوفية list 2 of 2 قائد أوركسترا إسرائيلي يطالب بوقف الحرب على غزة end of list

وفي لقاء صحفي عقب الحفل، أوضحت إينبيندر أسباب حديثها عن فلسطين قائلة، "لقد رأيت أن من المهم أن أتحدث عن فلسطين لأنها قضية عزيزة جدا على قلبي. لديّ أصدقاء في غزة يعملون الآن في الصفوف الأمامية، كأطباء في شمال غزة يقدّمون الرعاية للنساء الحوامل، ويهتمون بالأطفال عبر إنشاء مدارس في مخيمات اللاجئين. وهذه قضية قريبة من قلبي لأسباب كثيرة".

وأضافت الممثلة البالغة من العمر (30 عاما) "أشعر أن من واجبي، كيهودية، أن أُميز بين اليهود ودولة إسرائيل، لأن ديانتنا وثقافتنا مؤسسة عريقة وراسخة، وهي منفصلة تماما عن هذا الكيان الإثني القومي".

كما تطرقت إلى التعهّد الذي وقّعته مع "عمّال السينما من أجل فلسطين" قائلة، "المقاطعة أداة فعّالة للضغط على مراكز القوة كي تستجيب للحظة التاريخية. مقاطعة (عمّال السينما من أجل فلسطين) لا تستهدف الأفراد، بل المؤسسات المتورطة مباشرة في الإبادة الجماعية. نعم، هذا أمر مهم بالنسبة لي، وأراه خطوة جوهرية، ولهذا كنت سعيدة أن أكون جزءا منه".

يشار إلى أن هانا إينبيندر من مواليد لوس أنجلوس عام 1995، وهي ابنة الكوميدية الأميركية الشهيرة لاراين نيومان، إحدى نجمات البرنامج الكوميدي "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live).

بدأت مشوارها في الكوميديا الارتجالية والستاند أب، قبل أن تنتقل إلى التمثيل التلفزيوني.

إعلان

اشتهرت عالميا بدورها في مسلسل "هاكس"، حيث لعبت دور الكاتبة الكوميدية الشابة "أفا"، وحازت بفضله على إشادة واسعة من النقاد.

سبق أن رُشحت لجائزة إيمي عام 2021 عن الدور نفسه، قبل أن تفوز بالجائزة هذا العام.

ومن المعروف عن إينبيندر بمواقفها التقدمية وانخراطها في قضايا العدالة الاجتماعية، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المهاجرين، إضافة إلى موقفها المعلن مؤخرا المؤيد لفلسطين.