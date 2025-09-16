نافذة على فلسطين ومئوية يوسف شاهين في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل دورته الثامنة، التي تقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يركز المهرجان هذا العام على قضيتي الأمن الغذائي ودعم القضية الفلسطينية.

نافذة على فلسطين

يواصل المهرجان تقديم برنامج الفيلم الفلسطيني، في خطوة تعكس التزامه بإبراز قضايا الشعب الفلسطيني وما يعيشه من مآس مستمرة في قطاع غزة. يتضمن البرنامج عروضا لمجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تفتح نافذة على الواقع الفلسطيني.

هذه الأعمال تقدم شهادات حية عن الصمود والإنسانية في مواجهة الإبادة، وتؤكد أهمية أن تصل أصوات الفلسطينيين إلى العالم وأن تُروى قصصهم من خلال السينما.

ويكتسب الحضور الفلسطيني بُعدا إضافيا هذا العام من خلال اختيار المخرج الفلسطيني مهدي فليفل رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، في تأكيد جديد على دعم المهرجان للإبداع الفلسطيني.

كما أعلن المهرجان عن اختيار النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف دورته الثامنة، وهي الحائزة على جائزتي أوسكار وتشغل منصب سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وجاء في بيان المهرجان أن اختيارها يعكس التزامها الإنساني بالدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرا، فضلا عن انسجام مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية مع شعار المهرجان: "سينما من أجل الإنسانية".

يتضمن برنامج المهرجان هذا العام ورشة عمل خاصة بالمؤلف الحائز على جائزة "إيمي" ليونارد ديك، حيث يتولى تدريب المشاركين والإشراف على فعاليات الورشة، بما يتيح لهم فرصة الاستفادة من خبراته في صناعة الدراما والسينما العالمية.

جائزة الإنجاز الإبداعي لمنة شلبي

يكرّم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة الممثلة المصرية منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في السينما المصرية والعربية. وقد بدأت منة رحلتها مطلع الألفية مع فيلم "الساحر" إلى جانب الفنان محمود عبد العزيز، لتواصل بعدها تقديم أعمال بارزة مع مخرجين كبار مثل أسامة فوزي (بحب السيما)، محمد خان (بنات وسط البلد)، يسري نصر الله (بعد الموقعة)، ومروان حامد (الأصليين وتراب الماس).

وخلال مسيرتها نالت منة شلبي العديد من الجوائز، كما أصبحت أول ممثلة مصرية تُرشح لجائزة "إيمي" الدولية عام 2021 عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وإلى جانب تكريمها، تشارك منة شلبي في جلسة نقاشية خاصة ضمن فعاليات المهرجان، للحديث عن تجربتها ومسيرتها في عالم التمثيل.

مئوية يوسف شاهين

من منطلق تأثيره الكبير على صناع السينما العربية، يحتفي مهرجان الجونة السينمائي بمئوية المخرج المصري الراحل يوسف شاهين، التي تحل في 25 يناير/كانون الثاني 2026.

وقالت المخرجة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، إن شاهين شكّل علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، إذ ألهم جيلا كاملا من السينمائيين، خاصة بعد فيلمه الشهير "إسكندرية ليه". وأشارت إلى أن الاحتفال لن يقتصر على مصر فقط، بل سيمتد إلى مهرجانات دولية أخرى، من بينها مهرجان مونبليه في فرنسا، الذي يخصص قسما يتيح للشباب اختيار أحد المخرجين لمناقشة أفلامه، وقد وقع اختيارهم هذا العام على يوسف شاهين.

من جانبها، أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بعرض أفلام المخرج الكبير الراحل ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدة أن هذه العروض تمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على إبداعاته الخالدة.

مشاركة مصرية قوية

تشهد الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي حضورا بارزا للسينما المصرية من خلال 5 أفلام. يتصدرها فيلم الافتتاح "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر، وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع، والذي اختير مؤخرا أيضا لتمثيل مصر في الأوسكار ضمن قائمة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

كما يشارك من الأفلام المصرية: "كولونيا" للمخرج محمد صيام، و"المستعمرة" للمخرج محمد رشاد. وفي مسابقة الأفلام الوثائقية يعرض فيلمان: "50 متر" للمخرجة يمنى خطاب، و"ولما في الخيال.. حب" للمخرجة سارة زريق.

وفي بيان رسمي، كشفت المديرة الفنية للمهرجان ماريان خوري عن وجود مشاورات لاستضافة المغرب كضيف شرف في سوق المهرجان، تعزيزا للتعاون العربي في مجال السينما.

تحديات وصورة جديدة للمهرجان

أما المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي فأكد أن التحدي المالي يظل من أبرز العقبات التي تواجه إدارة المهرجان. لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على الهوية السينمائية للمهرجان، وعدم اختزاله فقط في مشهد "السجادة الحمراء".

وقال منسي "بدأنا بالفعل منذ العام الماضي في تغيير هذه الصورة، حيث بات أوضح للجمهور أن المهرجان يشكل منصة لصناعة حقيقية، وملتقى للقاءات والمشروعات والنتائج الملموسة التي تعود بالنفع على السينما العربية".