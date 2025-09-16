عودة قوية للسينما البحرينية إلى الصالات الخليجية بـ"سمبوسة جباتي"

استطاعت السينما البحرينية أن تحيي حضورها على الساحة الخليجية هذا العام من خلال فيلم "سمبوسة جباتي"، الذي عُرض في دور السينما منتصف أغسطس/آب الماضي، محققا نجاحا لافتا. فقد باع الفيلم نحو 130 ألف تذكرة خلال أول 15 يوما فقط في صالات العرض الخليجية، ليشكل بذلك خطوة نوعية للصناعة السينمائية في البحرين.

الفيلم من تأليف وبطولة البحريني أحمد شريف، الذي عمل على تطوير فكرته لأكثر من عامين، ويشارك في بطولته الإماراتي مرعي الحليان، والبحريني عبد الرحمن صابر، والسعودي زياد العمري، والمصري أحمد فتحي، فيما تولى الإخراج المخرج الأردني أحمد جلبوش.

خليط خليجي هندي

تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الشعبية بالبحرين، حيث يتورط الشاب المشاغب "فريد" (أحمد شريف) وصديقه "وحيد" (عبد الرحمن صابر) في أعمال غير قانونية تنتهي بهما إلى قسم الشرطة. لكن بدلا من العقوبة التقليدية، يُطلب منهما جمع تنازلات من 31 شخصا تقدموا بشكاوى ضدهما كشرط لتفادي السجن.

تتخذ القصة منحى غير متوقع حين يكتشفان أن أحد المشتكين يعيش في الهند، فيقرران السفر للبحث عنه، لتبدأ مغامرة مليئة بالمفارقات الكوميدية والتجارب الثقافية المختلفة. ويعرض "سمبوسة جباتي" مواقف طريفة تجمع بين شخصيات متعددة الجنسيات والخلفيات، في قالب كوميدي تشويقي.

ورغم الكوميديا الخفيفة التي تميز أحداث الفيلم، فإنه يتناول قضايا عميقة مثل التسامح والتعايش بين الثقافات في المجتمعات متعددة الجنسيات. وقد اختير اسم "سمبوسة جباتي" كرمز لهذا التعدد، فالسمبوسة تشير إلى تنوع الحشوات واختلاف البشر، بينما يعكس خبز "الجباتي" الخليط الثقافي.

تجربة إخراجية شبابية لافتة

يُعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى لأحمد جلبوش، الذي عُرف سابقا كمدير تصوير. ورغم حداثة تجربته، فقد نجح في تقديم رؤية بصرية متماسكة، وجذب الجمهور منذ اللحظات الأولى عبر شخصيات قريبة من القلب وسرد متماسك.

تميز "سمبوسة جباتي" بإيقاع سريع لا يترك مجالا للملل، إذ حمل كل مشهد حدثا جديدا أو مفارقة طريفة. وعلى المستوى البصري، أظهر جلبوش براعة في تقديم الهند كما يتخيلها المشاهد، مستخدما ألوانا زاهية وموسيقى تصويرية حيوية على الطريقة البوليودية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوية عربية واضحة للشخصيات وروحها الثقافية.

إشادات نقدية وجماهيرية

لم يقتصر نجاح "سمبوسة جباتي" على شباك التذاكر، بل حظي أيضا بإشادات واسعة من النقاد والجمهور. فقد اعتُبر تجربة شبابية متكاملة، خصوصا أن الأداء التمثيلي للممثلين جاء عفويا وصادقا، مما عزز قرب الفيلم من المتلقي.

وأشاد النقاد بعناصر المتعة البصرية من تصوير في مواقع هندية نابضة بالحياة وتوظيف ألوان وموسيقى ذات طابع بوليودي، إلى جانب توازن ناجح بين الطرافة والرسائل الإنسانية. كما وصف الفنان داود حسين الفيلم بأنه "كوميديا عائلية رائعة تترك أثرا إيجابيا في نفس المشاهد، ومناسبة لكل الفئات العمرية".