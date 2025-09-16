إسبانيا تصوّت لصالح الانسحاب من "يوروفيجن" حال عدم استبعاد إسرائيل

صوّت مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية اليوم الثلاثاء لصالح الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" المقبلة، المقرر إقامتها في مايو/أيار في فيينا في حال مشاركة إسرائيل.

وإسبانيا هي خامس دولة تنسحب من المسابقة بعد هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا. وهي الأولى من بين ما يعرف "بالدول الخمس الكبرى" وهي المجموعة التي تضم أيضا بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والتي تتأهل تلقائيا إلى الجولة النهائية من المسابقة.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، حصد الإجراء الذي اقترحه رئيس الهيئة خوسيه بابلو لوبيث، تأييد 10 أصوات، مقابل معارضة أربعة وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وتواجه مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" -التي تشدد على حيادها السياسي- جدلا هذا العام على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحثت عدة دول اتحاد البث الأوروبي، وهو تحالف يضم هيئات البث العامة وينظم ويشارك في إنتاج ذلك الحدث السنوي، على استبعاد إسرائيل من نسخة عام 2025. ومع ذلك، انتهى الأمر بحصول المتسابقة الإسرائيلية يوفال رافائيل على المركز الثاني.

ودعا أيضا المغني النمساوي جيه جيه، الذي فاز هذا العام، إلى استبعاد إسرائيل من مسابقة عام 2026.