"ديمن سلاير" الياباني يتصدر شباك التذاكر الأميركي بـ70 مليون دولار

تربّع أحدث أفلام سلسلة الأنمي اليابانية "ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا- إنفينيتي كاسل: الجزء الأول" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle Part 1) على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع، محققا 70 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، وفق تقديرات شركات متخصصة في القطاع.

الفيلم، وهو أول أجزاء ثلاثية جديدة مقتبسة من المانغا الشهيرة، يواصل قصة المقاتل المراهق تانجيرو كامادو في رحلته لإنقاذ شقيقته التي تحولت إلى شيطان. ونجح العمل في تخطي الرقم القياسي السابق لفيلم أنمي في عطلة افتتاحية، والذي كان يعود لفيلم بوكيمون الأصلي عام 1999.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش": "إنها أرقام مذهلة. شركة كرانشي رول المملوكة لسوني تنقل الأنمي الياباني إلى التيار السائد في أميركا".

فيلم الرعب "ذا كونجورينغ: لاست رايتس" (The Conjuring: Last Rites) تراجع إلى المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 26.1 مليون دولار، بعد أن تصدّر الأسبوع الماضي محققا 84 مليون دولار. ويعود في هذا العمل النجمان باتريك ويلسون وفيرا فارميغا في دور إد ولورين وارن، وهما يواجهان شيطانا جديدا داخل منزل عائلة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب "داونتاون آبي: ذا غراند فينال" (Downton Abbey: The Grand Finale) مع 18.1 مليون دولار. وقال غروس إن هذه "انطلاقة ممتازة للجزء الثالث من السلسلة الدرامية".

جاء رابعا فيلم "ذا لونغ ووك" (The Long Walk) من إنتاج "لايونزغيت"، والمقتبس عن رواية ستيفن كينغ الصادرة عام 1979، محققا 11.5 مليون دولار. واعتبر غروس أن نتائجه "جيدة، لكنها أقل من المتوقع لفيلم مقتبس عن كينغ".

أما المركز الخامس فكان من نصيب "توي ستوري" (Toy Story) الذي أعيد طرحه بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدوره، محققا 3.5 ملايين دولار.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في أميركا الشمالية: