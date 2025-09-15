التعاطف مع فلسطين يهيمن على حفل إيمي وبارديم يرتدي الكوفية

لم تقتصر الدورة الـ77 لجوائز "إيمي" على تكريم أبرز الأعمال التلفزيونية، بل تحولت منصتها إلى مساحة للتعبير عن تأييد الشعب الفلسطيني داخل القاعة وخارجها.

الممثل الإسباني خافيير بارديم لفت الأنظار لدى وصوله إلى السجادة الحمراء مرتديا الكوفية الفلسطينية، في إشارة دعم واضحة للفلسطينيين. وأكد في تصريحات لاحقة رفضه التعاون مع أي شركة سينمائية أو تلفزيونية "تبرر الإبادة الجماعية في غزة"، داعيا إلى فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية على إسرائيل، ومشددا بالقول: "فلسطين حرة".

أما أكثر اللحظات حماسة فجاءت مع خطاب الممثلة هانا إينبيندر، نجمة مسلسل "هاكس" (Hacks)، التي اختتمت كلمتها بهتاف دعت فيه إلى "تحرير فلسطين".

كما حضرت الممثلة الكوميدية ميغان ستالتر الحفل حاملة حقيبة كُتب عليها "أوقفوا النار"، مؤكدة أن "التحدث عن الأحداث العالمية المروعة أهم من اختيار الملابس للحفلات"، ومشددة على أن "أهم شيء في العالم هو أن يسود السلام".

تأتي هذه المواقف في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت حتى الآن أكثر من 64 ألف شهيد و164 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى مئات آلاف النازحين وأزمة إنسانية خانقة تشمل مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين.

انتقادات السياسة الداخلية حاضرة

وعلى الصعيد المحلي، انتقد رئيس أكاديمية التلفزيون كريس أبريغو في كلمة خلال الأمسية، الكونغرس الأميركي بعد تصويته لصالح سحب التمويل من هيئة البث العام. ورغم التوترات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، لم يأتِ الحفل على ذكر الرئيس دونالد ترامب أو الناشط اليميني المتطرف تشارلي كيرك، وحتى الكوميدي ستيفن كولبير المعروف بانتقاداته اللاذعة، آثر الابتعاد عن السياسة في ظهوره.

كما وجهت إينبيندر هتافا ضد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية التي تقوم بعمل ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين منذ تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية.