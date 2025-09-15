"أدولسنس" و"ذا ستوديو" يهيمنان على جوائز إيمي وأينبيندر تهتف بالحرية لفلسطين

هيمن مسلسلا "أدولسنس" (Adolescence) و"ذا ستوديو" (The Studio) على حفل توزيع جوائز "إيمي" في نسخته رقم 77، والذي أقيم مساء الأحد على مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس، وسط حضور نجوم هوليود وأجواء مشحونة بالسياسة، حيث هتفت الممثلة هانا أينبيندر أثناء تتويجها بـ"الحرية لفلسطين".

وقد فاز المسلسل البريطاني القصير "أدولسنس" -وهو من إنتاج "نتفليكس"- بـ8 جوائز من بينها جائزة أفضل مسلسل قصير، بعدما أثار نقاشا واسعا حول أثر وسائل التواصل الاجتماعي والخطاب الذكوري السام على المراهقين.

وحصد ستيفن غراهام جائزة أفضل ممثل عن دوره كأب يواجه الوجه المظلم لابنه المتهم بجريمة قتل، وقد أصبحت مشاركة أوين كوبر (15 عاما) حدثا تاريخيا بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد، ليصبح أصغر الفائزين سنا في تاريخ "إيمي". كما نالت إرين دوهرتي جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وذهبت جائزتا الإخراج والسيناريو لفيليب بارانتيني وجاك ثورن.

"ذي ستوديو" يحطم رقما قياسيا

أما المسلسل الكوميدي "ذي ستوديو" -الذي تنتجه "آبل تي في" ويغوص في كواليس هوليود- فقد خرج بنصيب الأسد من الجوائز الكوميدية، جامعا 13 جائزة في موسمه الأول، بينها أفضل مسلسل كوميدي.

النجم الكندي سيث روغن، الذي ابتكر العمل ويجسد شخصية مدير إبداعي أخرق، حصد 4 جوائز من بينها جائزة أفضل ممثل كوميدي، معادلا الرقم القياسي لعدد الجوائز التي يفوز بها ممثل في ليلة واحدة. وقال أثناء تسلّمه الجوائز "أشعر فعلا بالحرج، لم أتوقع أن يحدث هذا إطلاقا".

"ذي بيت" أفضل دراما

وفي الفئات الدرامية، فاز مسلسل "ذي بيت" (The Beat) -من إنتاج "إتش بي أو ماكس"- بجائزة أفضل مسلسل درامي، متقدما على منافسه "سيفرنس" (Severance). ونال نواه وايل جائزة أفضل ممثل عن دوره كرئيس قسم الطوارئ بمستشفى بيتسبرغ، كما حصدت كاثرين لاناسا جائزة أفضل ممثلة مساعدة. ومن جهة أخرى، فازت بريت لاور بجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في "سيفرنس" (Severance).

وقد تميز الحفل -الذي قدمه الكوميدي نيت بارغاتزي متعهدا بالتبرع بمئة ألف دولار لمساعدة الشباب المحتاجين- بخطابات مطولة للفائزين، مما أدى إلى استنفاد المبلغ المعلن. كما شهد لحظة مثيرة حين هتفت الممثلة هانا أينبيندر نجمة مسلسل "هاكس" (Hacks) بالحرية لفلسطين خلال تسلمها جائزة أفضل ممثلة مساعدة.

وفيما يلي قائمة بأبرز الفائزين في "إيمي 2025"