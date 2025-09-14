متحف الأوسكار يحتفي بالذكرى الـ50 لـ"الفك المفترس" بـ200 قطعة نادرة

يقيم متحف الأوسكار في لوس أنجلوس معرضا حول فيلم "الفك المفترس" (Jaws) التشويقي عن أسماك القرش، في الذكرى الـ50 لطرح هذا العمل الذي حقق شهرة كبيرة لستيفن سبيلبرغ.

وقال المخرج (78 عاما) إن "كل قطعة معروضة تروي بالتفاصيل كيف أُنجز هذا الفيلم"، متذكرا الصعوبات التي واجهها خلال إنجازه.

وقال سبيلبرغ الذي كان في الـ27 عند إنجاز العمل، "كنت أعتقد أن مسيرتي المهنية ستفشل في خضم إنتاجه، لأن الجميع كانوا يقولون لي: لن يتم توظيفك مرة جديدة، الفيلم تخطى ميزانيته بشكل كامل، وتأخر موعد إصداره كثيرا، ولم يعد أحد يستطيع الوثوق بك".

لكن الفيلم حقق نجاحا كبيرا في صالات العرض وفاز بثلاث جوائز أوسكار، مما دفع القائمين على المعرض الذي يُفتتح اليوم الأحد ويستمر حتى يوليو/تموز 2026، إلى تخصيص قسم كبير من المتحف لعرض هذه الجوائز المرموقة.

يعرض المتحف أيضا تمثال "بروس القرش" الذي يصل طوله إلى ثمانية أمتار وسُمي تيمنا بمحامي سبيلبرغ، وهو موجود أصلا في المتحف.

ومن القطع المعروضة أيضا ملاحظات من فريق الإنتاج، وصور وملابس، وأغراض أخرى من جلسات تصوير الفيلم، يبلغ مجموعها أكثر من 200 قطعة جُمعت من هواة جمع ومن أرشيف سبيلبرغ الشخصي.

أمينة المعرض جيني هيه قالت إن "الأمر أشبه ببحث عن كنز سينمائي"، مضيفة أن فرق المتحف عملت على جمع قطع "تروي قصة الفيلم بطريقة ملموسة ومادية تتيح للزوار التفاعل معها".

وسيتمكن الزوار من تجربة عزف اللحن الشهير للفيلم الذي حاز بفضله المؤلف الموسيقي جون وليامز جائزة أوسكار، أو لمس مجسّم لقرش استخدم في التصوير.

إعلان

وأعرب سبيلبرغ عن انبهاره لرؤية قطع ومجسّمات لا تزال محفوظة منذ تصوير الفيلم قبل 5 عقود.

وقال مخرج أفلام "الحديقة الجوراسية" (Jurassic Park) و"إي تي" (E T) و"قائمة شندلر" (Schindler’s List) إنه "عندما صورنا مشهد الافتتاح الذي تتعرض كريسي واتكينز خلاله لهجوم من قرش، كانت هناك عوامة تطفو على الماء، من كان ليتخيل أن أحدهم سيفكر في أخذها إلى منزله والاحتفاظ بها لـ50 عاما، ثم تقديمها لاحقا للمعرض؟".