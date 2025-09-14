"ما يحدث فظيع ومروّع".. قائد أوركسترا إسرائيلي يطالب بوقف الحرب على غزة

طالب قائد الأوركسترا الإسرائيلي إيلان فولكوف، بوقف الحرب التي تشنها بلاده على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في كلمة مرتجلة ألقاها خلال حفل "برومز" الذي احتضنته العاصمة البريطانية لندن.

فولكوف قال للجمهور الحاضر في الحفل، إن آلاف المدنيين في غزة "يُقتلون ويُشردون بشكل متكرر، بلا مستشفيات، أو مدارس، ولا يعرفون متى يحين موعد وجبتهم التالية".

❝Innocent Palestinians being killed in thousands, displaced again and again without hospitals, without schools, not knowing when the next meal is❞ Israeli conductor Ilan Volkov called for an end to Israel’s wan in the Gaza Strip during the BBC Proms Festival at the Royal… pic.twitter.com/fcUtwSX6hZ — Anadolu English (@anadoluagency) September 14, 2025

وأضاف، "يغمرني ألم عظيم الآن، كل يوم منذ شهور. أنا من إسرائيل وأعيش هناك. أحبها، إنها موطني، لكن ما يحدث فظيع ومروّع على نطاق لا يصدّق. أعلم أن الكثيرين منا يشعرون بالعجز التام أمام هذا".

واختتم كلمته مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل، "أطلب منكم جميعا أن تفعلوا كل ما في وسعكم لوقف هذا الجنون. كل فعل صغير له قيمته، بينما الحكومات تتردد وتنتظر. لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذا الوضع أكثر من ذلك، فكل لحظة تمر تعرّض سلامة الملايين للخطر. شكرا لكم".

من هو إيلان فولكوف؟

برز إيلان فولكوف، المولود في تل أبيب عام 1976، منذ شبابه كموهبة لافتة في قيادة الأوركسترا، فدرس الكمان والقيادة الموسيقية في بريطانيا، وعام 2003 أصبح أصغر قائد للأوركسترا السيمفونية الأسكتلندية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

عرف عنه عشقه لتجديد الريبرتوار الكلاسيكي وتقديم أعمال معاصرة وتجريبية، إلى جانب تعاونه مع أوركسترات عالمية مرموقة مثل أوركسترا راديو فرنسا، وأوركسترا أوسلو الفيلهارمونية. كما أسس مهرجانات موسيقية تُعنى بالموسيقى الحديثة والابتكار الفني.

تصريحات فولكوف جاءت في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت حتى الآن 64 ألفا و803 شهداء و164 ألفا و264 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

كما أدت المجاعة الناجمة عن الحصار إلى وفاة 420 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.