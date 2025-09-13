هولندا تنضم إلى دول أوروبية تهدد بمقاطعة "يوروفيجن 2026" رفضا لمشاركة إسرائيل

أعلنت هيئة الإذاعة العامة الهولندية "أفروتروس"، الجمعة، أن هولندا ستقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026″ إذا استمر السماح لإسرائيل بالمشاركة، معللة قرارها بالحرب في غزة و"التدخل السياسي الإسرائيلي" في النسخة السابقة من المسابقة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن مشاركتها "لن تكون ممكنة ما بقيت إسرائيل عضوًا في اتحاد الإذاعة الأوروبي"، مشيرة إلى أنها ستكون "سعيدة بالمشاركة في حال قرر الاتحاد عدم قبول إسرائيل".

وأضافت أن قرارها يستند إلى "المعاناة الإنسانية الشديدة في غزة، والانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة، والتلاعب السياسي بالحدث"، موضحة أن "المسابقة أُسست عام 1956 لتكون جسرا يوحّد الشعوب بعد الحرب، لكن مشاركة إسرائيل لم تعد قابلة للتبرير في ظل الوضع الراهن".

وأوضحت "أفروتروس" أنها تأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الصحفيين الذين قُتلوا في غزة، ومنع وسائل الإعلام المستقلة من الوصول إلى القطاع، متهمة إسرائيل بـ"التدخل المثبت خلال دورة عام 2025 في بازل واستخدام المسابقة كأداة سياسية".

وبهذا القرار، تنضم هولندا إلى أيرلندا، وسلوفينيا، وآيسلندا، وإسبانيا، التي أعلنت مواقف مشابهة. وكانت أيرلندا، الفائزة بالمسابقة 7 مرات، قد أعلنت الخميس أنها لن تشارك "في ظل الخسائر المستمرة والمروعة في الأرواح في غزة"، في حين حذّرت هيئة البث الأيرلندية RTÉ من "استهداف الصحفيين ومنع وسائل الإعلام من التغطية".

أما في إسبانيا، فقد صرح وزير الثقافة إرنست أورتاسون أن "تطبيع مشاركة إسرائيل في الفعاليات الدولية أمر غير ممكن"، مضيفًا أن "المشاركة ليست لفنان فردي بل لدولة بأكملها". ونقلت صحيفة "لا فانجارديا" عنه قوله إن "إسرائيل إذا شاركت في أولمبياد 2026 وفشلنا في طردها فسيتعين اتخاذ إجراءات".

كما هددت إسبانيا بالانسحاب من "يوروفيجن" إذا استمرت مشاركة إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد دعا في مايو/أيار إلى استبعاد إسرائيل قائلاً: "لم يعترض أحد عندما مُنعت روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية بعد غزوها لأوكرانيا، ويجب تطبيق المبدأ نفسه على إسرائيل بسبب حرب غزة"، مؤكدًا أن إدانة الإبادة الجماعية في غزة" ليست معاداة للسامية.

الجدل حول مشاركة إسرائيل تصاعد منذ عامين، حيث وقّع أكثر من 70 متسابقا رسالة مفتوحة تطالب بمنعها من المشاركة. كما طغت الاحتجاجات على النسختين الماضيتين بسبب استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.

من جانبه، أعرب اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU)، المنظم للمسابقة، عن تفهمه "للمخاوف والآراء المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط".

وقال مدير الاتحاد مارتن جرين، في بيان عبر البريد الإلكتروني، "ما زلنا نتشاور مع جميع أعضاء الاتحاد لجمع الآراء بشأن كيفية إدارة المشاركة والتوتر الجيوسياسي المحيط بالمسابقة".

وأكد الاتحاد أنه مدّد مهلة انسحاب الدول حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل دون فرض عقوبات، على أن يُتخذ قرار نهائي بشأن مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة المقبلة.

يُذكر أن النسخة الـ70 من "يوروفيجن" ستُقام في العاصمة النمساوية فيينا، حيث يُجرى الدور نصف النهائي يومي 12 و14 مايو/أيار 2026.

على أن تُقام المباراة النهائية في 16 مايو/أيار، وسط توقعات بأن تكون هذه النسخة من أكثر النسخ إثارة للجدل والانقسام في تاريخ المسابقة التي يتابعها سنويا أكثر من 166 مليون مشاهد حول العالم.