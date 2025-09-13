من نيويورك إلى المحاكم.. محمد رمضان بين لقاء عمدة نيويورك وأزمة نجله القضائية

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق لقاءه بإريك آدامز عمدة مدينة نيويورك. وبينما ظهر الأخير مرتديًا طربوشا أحمر خلال الجلسة، ارتدى رمضان قبعة على هيئة قراصنة.

وأعرب رمضان في تعليقه على المقطع عن شكره لحفاوة الاستقبال ودعوة العمدة، مشيرًا إلى تقديره لما لمسه من اهتمام آدامز بمصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، قبل أن يختم رسالته بعبارته المعتادة "ثقة في الله نجاح".

ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع قليلة من ظهور محمد رمضان إلى جانب لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حفل إطلاق حملة التبرعات الرسمية لمبادرة "اصنع موسيقى صحيحة" (Make Music Right) الذي استضافه مسرح ترامب الوطني في ولاية نيويورك.



كما كشف رمضان في تصريحات صحفية لاحقة عن اتفاقه مع لارا ترامب على تصوير أغنية مشتركة في مدينة ميامي خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

في المقابل، تجاهل محمد رمضان التعليق على قرار محكمة الطفل قبل أيام بتأييد إيداع نجله علي في دور رعاية اجتماعية بعد رفض الاستئناف المقدم من المحامي الخاص به على خلفية إدانته في الاعتداء على زميله في نادي نيو جيزة.

صدر القرار بتأييد الحكم، رغم إعلان محمد رمضان قبل أشهر قليلة إتمام التصالح بين نجله والطفل المعتدى عليه. وقدّم محامي رمضان طلبًا جديدا لإعادة النظر في الاستئناف المقدم ضد حكم المحكمة القاضي بإيداع الطفل في دار رعاية.

وأكد فريق الدفاع عن الفنان المصري، في تصريحات صحفية، أنه يسعى لإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة، مع العمل مجددًا على تقديم ما يثبت التصالح مع أسرة الطفل المعتدى عليه.

وفي سياق آخر، كان الفنان محمد رمضان أطلق مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "قلبي سميتو لبنان"، وهي أغنية تحمل طابعا فلكلوريا، تعاون خلالها مع الكاتب والموزع رودي سليمان.

كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" من تأليف وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، ورزان جمال، وعلي قاسم، وركين سعد، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم الذي من المنتظر مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية قبل عرضه التجاري.