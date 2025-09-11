محاولة لإحراق منزل فضل شاكر في مخيم عين الحلوة

توجه عدد من الشبان إلى منزل الفنان فضل شاكر في حي المنشية بمخيم عين الحلوة، محاولين إشعال النار فيه، الأمر الذي أثار حالة من التوتر الأمني بين سكان المنطقة.

وترددت معلومات عن أن مسلحين كانوا ضمن المجموعة، حاولوا إضرام النيران بالمنزل، غير أنّ الجيران تدخلوا بسرعة للتصدي لهم، ما حال دون تفاقم الموقف وخروجه عن السيطرة. وذلك في ظل حالة الجدل القائم حول بقاء الفنان في المخيم منذ سنوات.

ووفقا لما أوردته الصحف اللبنانية، فإن هذا التحرك جاء اعتراضا على نشاطه الفني وعودته إلى ممارسة الغناء مجددا.

وقبل نحو شهرين، وتحديدا في يوليو/تموز الماضي، ترددت أنباء عن نية الفنان فضل شاكر تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية، وذلك على خلفية تصاعد التهديدات الأمنية التي يتعرض لها داخل مخيم عين الحلوة حيث يقيم منذ سنوات في ظل ظروف معقدة. وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة لوقف نشاطه الفني بشكل كامل، وتهديدات بإخراجه بالقوة، إلى جانب إنذارات مباشرة بالقتل. وقد أكدت وكيلته القانونية، الدكتورة أماتا مبارك، حينها أن الاتصالات جارية لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لاتخاذ خطوات رسمية لتسوية قضيته المستمرة منذ سنوات.

وكان ذلك بالتزامن مع بيان أصدره شاكر، البالغ من العمر 56 عاما، تناول فيه معاناته خلال الأعوام الماضية داخل المخيم. وأوضح في بيانه أنه لم يكن مطلوبا للقضاء عند لجوئه إليه، وإنما اضطر للإقامة هناك نتيجة تهديدات جدية لحياته. كما شدد على أن مذكرات التوقيف والأحكام التي صدرت بحقه لاحقا لا تستند إلى أسس قانونية متينة.

وأضاف شاكر في البيان قائلا: "أنا بريء، وقد صدر حكم غيابي يثبت براءتي من تهمة المشاركة في القتال ضد الجيش، وهو منشور ومتوفر للجميع عبر وسائل الإعلام".

كما شدد على أن قضيته ينبغي أن تعالج من زاوية قانونية بحتة، بعيدا عن أي أبعاد سياسية، معتبرا أن تسوية عادلة تنطلق من هذا المبدأ يمكن أن تضع حدا لمعظم التعقيدات التي تحيط بملفه.

وفي سياق نشاطه الفني، نفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن وجود حفل غنائي يجمعها بالمطرب اللبناني فضل شاكر في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في جدة، وقالت في بيان لها عبر حسابها على إنستغرام إنه لا صحة لوجود حفل يجمعهما في 19 سبتمبر/أيلول الحالي.

وتأتي شائعات الحفل بعد أسابيع من العمل على دويتو غنائي جديد يعيد اللقاء بينهما بعد 20 عاما منذ قدما معا أغنية "كل عام وأنت حبيبي" التي صدرت 2004، ويعود الثنائي بأغنية "حدوتة"، والأغنية باللهجة المصرية ويعمل على إخراجها محمود رمزي، وكتبتها ولحنتها جمانة جمال.