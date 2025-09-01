"ويبنز" يتفوّق على "كيه-بوب ديمون هانترز" ويستعيد صدارة شباك التذاكر

عاد فيلم الرعب "ويبنز" (Weapons) إلى صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد العمال، محققا 12.4 مليون دولار في رابع أسبوع على طرحه في الصالات، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

الفيلم من إنتاج "وورنر براذرز" وبطولة جوليا غارنر وجوش برولين، ويروي قصة اختفاء غامض لمجموعة من الأطفال من الصف الدراسي نفسه. وقد بلغت إيراداته الإجمالية حتى اليوم 134.6 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، حسب "إكزبيتر ريليشنز". وكان الفيلم قد فقد الصدارة الأسبوع الماضي لصالح فيلم الرسوم المتحركة "كيه-بوب ديمون هانترز" (K-Pop Demon Hunters) من إنتاج "نتفليكس".

وجاء في المركز الثاني فيلم "جوز" (Jaws) من إنتاج "يونيفرسال"، الذي أعيد عرضه بمناسبة مرور 50 عاما على إطلاقه الأول، محققا 9.8 ملايين دولار من الجمعة إلى الاثنين. وقال المحلل ديفيد غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش" إن "تحقيق هذا النوع من الإيرادات بعد نصف قرن من الإصدار الأصلي أمر مثير للإعجاب".

وحل ثالثا فيلم الجريمة "كوت ستيلينغ" (Caught Stealing) من إنتاج "سوني"، وبطولة أوستن بتلر وزوي كرافيتز، مع عائدات بلغت 9.5 ملايين دولار.

تراجع إلى المركز الرابع فيلم "فريكيير فرايداي" (Freakier Friday) من إنتاج "ديزني" وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، محققا 8.3 ملايين دولار. أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "ذا روزيس" (The Roses) من إنتاج "سيرشلايت"، وهو إعادة إنتاج لفيلم الكوميديا السوداء الشهير "ذي وور أوف ذا روزيس" (The War of the Roses) إنتاج 1989، حيث يؤدي بنديكت كومبرباتش وأوليفيا كولمان دور الزوجين اللذين تتدهور علاقتهما لتغرق في الاستياء والتوتر، محققا 8 ملايين دولار.

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في أميركا الشمالية:

