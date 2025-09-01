ساراندون وثونبرغ وكانينغهام يبحرون نحو غزة ويشاركون في "أسطول الصمود العالمي"

انطلقت نحو 20 سفينة ضمن ما يعرف بـ"أسطول الصمود العالمي" من ميناء برشلونة الإسباني، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وحمل المساعدات الإنسانية إلى سكانه.

ويضم الأسطول آلاف الناشطين من 44 دولة، وينضوي تحت مظلة اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية. ومن المقرر أن يبحر من تونس الخميس المقبل بعد مغادرته إسبانيا أمس الأحد.

ويحمل الأسطول مساعدات إنسانية تشمل مواد غذائية وأدوية ومياها وحليب أطفال وأطرافا صناعية، إلى جانب مشاركة شخصيات بارزة مثل الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ، والممثلة الأميركية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

‘THE STORY HERE IS ABOUT PALESTINE’ Nakiisa ang climate campaigner na si Greta Thunberg flotilla ng humanitarian expedition na Global Sumud Flotilla papuntang Gaza City noong Linggo. Sa isang press conference, sinabi niyang hamon ito sa pandaigdigang sistema na itaguyod ang… pic.twitter.com/T8kjnczNpf — DZRH NEWS (@dzrhnews) September 1, 2025

المشاركون: فلسطين هي القصة

قالت ثونبرغ في مؤتمر صحفي عقدته في برشلونة، "القصة هنا تتعلق بفلسطين. القصة هي كيف يُحرم الناس عمدا من أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة".

أما كانينغهام فأكد أن مشاركته تأتي من منطلق إنساني قبل أي اعتبار آخر، موضحا "قبل كل شيء، أنا إنسان، وبصفتي إنسانا لا أقبل ما يحدث للفلسطينيين. لهذا السبب أنا هنا".

Actor Liam Cunningham spoke ahead of the departure of the Sumud flotilla, describing its occurrence as a reflection of the global failure to uphold international and humanitarian law. He called the current situation a “shameful period in the history of our world”. pic.twitter.com/4t5siny71Q — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 31, 2025

وأضاف: "البريطانيون استخدموا ضدنا أساليب مشابهة، لكن ما يعانيه الفلسطينيون أسوأ بكثير. نحن اليوم نواجه حصارا يشبه حصار العصور الوسطى، وكأننا نعيش داخل قلعة منذ 500 عام".

كما وجّه كانينغهام انتقادا حادا لمواقف الاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات الغربية قائلا: "تقول بعض الدول إن توزيع السلاح لقتل الفلسطينيين ليس بالأمر الفظيع. أشعر كأنني وصلت إلى عالم غريب وغير مألوف. جبن هؤلاء السياسيين يثير اشمئزازي".

نجوم في قلب القضية

كما انضمت الممثلة الأميركية ساراندون، الحائزة على جائزة الأوسكار عام 1996، إلى رحلة الأسطول، وتداول ناشطون صورها على متن السفينة. كما شارك محارب أميركي قديم في الرحلة، مؤكدا رفضه "رؤية غزة تُدمَّر"، في حين حرص الممثل الإيطالي ميشيل ريوندينو، الذي كان يشارك في مهرجان البندقية السينمائي، على رفع علم فلسطين أمام عدسات الكاميرات، مؤكدا "من واجبنا أن نكون هناك. المهرجان فرصة لتسليط الضوء على أولئك الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم".

Susan Sarandon (78 años) se une a la ‘Flotilla Global Sumud’ que zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.#GazaGenocide #IsraelTerroristState #Gaza pic.twitter.com/jge4NYKADm — Rojo🇵🇸 (@Rojosoial_Human) August 30, 2025

US Veteran: I Refuse to Watch Gaza Be Annihilated — He is part of global sumud flotilla pic.twitter.com/9ovT4aF42G — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) September 1, 2025

Michele Riondino è arrivato al Lido #Venezia82. pic.twitter.com/BSRwElbIh9 — Rebelle Vague (@rebellevague) August 29, 2025

Nel giorno della presentazione del suo film al Lido, l’horror d’autore ‘La valle dei sorrisi’ di Paolo Strippoli, Michele Riondino parteciperà alla manifestazione per Gaza: "Mi staccherò un momento dalle interviste, è nostro dovere esserci. La Mostra è l’occasione per ricordare,… pic.twitter.com/FO1x6Le5so — Repubblica (@repubblica) August 30, 2025

وتأتي هذه الرحلة بعد أن اعترضت القوات الإسرائيلية، في التاسع من يونيو/حزيران الماضي، سفينة "مادلين" الشراعية التي كانت تقل 12 ناشطا من دول عدة بينها فرنسا وألمانيا وتركيا والبرازيل والسويد وإسبانيا وهولندا، وذلك على مسافة نحو 185 كيلومترا من ساحل غزة.

ويتزامن تحرك الأسطول مع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، إذ حذّر خبراء الغذاء هذا الشهر من أن غزة تواجه مستويات كارثية من الجوع، وأن نصف مليون شخص مهددون بالمجاعة.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الحرب المستمرة منذ نحو 23 شهرا خلّفت أكثر من 63 ألفا و459 قتيلا و160 ألفا و256 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين. كما تسببت المجاعة في وفاة 339 فلسطينيا، بينهم 124 طفلا، حتى الأحد الماضي.