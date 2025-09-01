المخرج الأميركي جارموش مستاء من تمويل صندوق على صلة بإسرائيل لـ"موبي"

عبّر المخرج الأميركي جيم جارموش أمس الأحد عن "خيبة أمل" لقبول منصة عرض الأفلام "موبي" تمويلا من صندوق استثماري على صلة بإسرائيل.

"موبي" المنافسة لمنصة "نتفليكس" هي إحدى الجهات الموزّعة لفيلم جارموش الجديد "فاذر ماذر سيستر براذر" (Father Mother Sister Brother)، الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي.

وتلقت المنصة تمويلا قدره 100 مليون دولار من "سيكويا كابيتال"، ومقرها في الولايات المتحدة، وهي تضم في محفظتها الاستثمارية شركة "كيلا" الإسرائيلية العاملة في المجال الدفاعي.

ودفع الأمر جارموش وفنانين آخرين إلى توقيع عريضة احتجاجا على ذلك، فقال المخرج الأميركي للصحافيين "بدأت علاقتي مع موبي قبل ذلك بكثير، وكان العمل معهم رائعا في هذا الفيلم"، مضيفا "بالطبع، شعرت بخيبة أمل وارتباك إزاء هذه العلاقة".

وأوضح مخرج فيلم "بروكن فلاورز" (Broken Flowers) أن صُنّاع الأفلام المستقلين يُجبَرون أحيانا على قبول تمويل من مصادر لا يحبذونها، مضيفا "أعتبر أن كل أموال الشركات تقريبا هي أموال قذرة"، حسب تعبيره.

وتابع "إذا تعمّقت في تحليل شركات الإنتاج السينمائي وهياكل تمويلها، ستجد كثيرا من الأمور المشبوهة والمثيرة للشك".

وسبق لمؤسس "موبي" ورئيسها التنفيذي إيفي كاكاريل أن نفى في بيان أن تكون الشركة "متواطئة في الأحداث الجارية في غزة"، مؤكدا أن شركة "سيكويا" مجرد مساهم.

أُسست "موبي" في عام 2007، وتُعدّ موزّعا ومنتجا متزايد التأثير للأفلام المستقلة ذات الطابع الفني.

يتناول فيلم "فاذر ماذر سيستر براذر"، وهو من بطولة كيت بلانشيت وآدم درايفر وتوم ويتس، العائلات المفككة من خلال 3 قصص منفصلة تدور أحداثها في شمال نيويورك ودبلن وباريس.