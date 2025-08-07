وعكة صحية تؤجل حفل محمد منير بمهرجان العلمين

اضطر المغني المصري محمد منير إلى تأجيل مشاركته في النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا يوم 16 أغسطس/آب الجاري، وذلك نتيجة تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

وكشف منير الملقب جماهيريا بـ"الكينغ" أنه غادر المستشفى بعد استقرار وضعه الصحي، وطمأن جمهوره على حالته معلنا استعداده لتسجيل باقي أغنيات ألبومه الجديد.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلانه تأجيل حفله في العلمين بسبب تعرضه لأزمة صحية، مشيرًا إلى أنه ما زال في مرحلة استكمال العلاج، وسيواصل قريبًا تسجيل بقية أغنيات الألبوم واستئناف نشاطه الفني، بما في ذلك الحفلات.

وفي بيان رسمي، أعربت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لمنير، مؤكدة أنه يُعد أحد رموز الغناء المصري والعربي، وصاحب بصمة فريدة في قلوب ملايين المحبين داخل مصر وخارجها.

وقد أفادت تقارير صحفية بأن منير، البالغ من العمر 70 عامًا، نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة. وكان من المفترض أن يخضع لمتابعة طبية دورية، إلا أن انشغاله بتحضيرات ألبومه الجديد حال دون ذلك، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن منير كان قد افتتح النسخة الثانية من مهرجان العلمين في 12 يوليو/تموز 2024، حيث قدم مجموعة من أشهر أغنياته، من بينها "يونس" و"علموني عنيكي".

وخلال السنوات الماضية، تعرض المطرب المصري -الذي انطلقت مسيرته منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى العديد من الأزمات الصحية، استدعت سفره إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، حيث سافر إلى فرنسا وألمانيا أكثر من مرة، بسبب معاناته مع آلام الكبد والكلى، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في وزنه خلال السنوات الماضية، ونصحه الأطباء بضرورة التزام الراحة وعدم الإجهاد.

وكانت آخر المشاركات الغنائية لمنير قبل أسابيع من خلال دويتو جمعه بالمغني تامر حسني بعنوان "الذوق العالي" من كلمات تامر حسين وألحان الراحل محمد رحيم.

إعلان

كما طرح في يونيو/حزيران الماضي أغنية "ملامحنا" التي حققت نسب استماع مرتفعة عبر مختلف المنصات الرقمية.