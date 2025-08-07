هل يعيد "الخطوات الأولى" إحياء سلسلة "الخارقون الأربعة" بعد إخفاقات ثلاثية؟

تعد سلسلة أفلام "الخارقون الأربعة" (Fantastic Four) واحدة من أشهر السلاسل العائلية، والتي تتشكل من 4 أبطال خارقين يواجهون تهديدات كونية وصراعات شخصية. تروي الأفلام قصة تطورهم من أبطال بالصدفة إلى رموز أخلاقية بمزجها بين الخيال العلمي والدراما الإنسانية.

ورغم عدم تحقيق الأجزاء الثلاثة الأولى نجاحا كبيرا، فإن الجزء الرابع والذي جاء تحت اسم "الخارقون الأربعة: الخطوات الأولى" (The Fantastic Four: First Steps)، والذي بدأ عرضه 25 يوليو/تموز الماضي يخطو نحو تحقيق إنجاز لن تسبقه إليه الأجزاء الثلاثة السابقة.

وقد تراوحت هذه الأجزاء بين الكوميديا المبتذلة، والطموح الكوني، والتقلبات النفسية، ولكنها لم تقدم ما يمكن وصفه بعمل عاطفي أو عميق أو متماسك. جاء الجزء الأول وهو "فانتاستيك فور" 2005 (Fantastic Four)، الذي أخرجه تيم ستوري، خفيفا ومسليا، خاصة أن الحكاية مستوحاة من سلاسل القصص المصورة. تدور أحداثه حول ريد ريتشاردز، وسو ستورم، وجوني ستورم، وبن جريم، وينتهي بمواجهة عادية مع دكتور دوم، كان الفيلم جذابا بشكل متواضع، لكنه افتقر إلى الثقل الدرامي.

وجاء الجزء الثاني "صعود سيلفر سيرفر" 2007 (Rise of the Silver Surfer) أكثر جرأة، إذ بدأت القصة بأحداث كونية، لكنه عانى من بطء وتيرة الأحداث. وفي الجزء الثالث "أربعة مذهلون" 2015 (Fantastic Four) حاول المخرج جوش ترانك إضافة معنى يتعلق برعب الجسد والعزلة الوجودية، إلا أن اختلاف الإيقاع داخل العمل تسبب في ضعف فني كبير.

تدور أحداث "فانتاستيك فور: الخطوات الأولى" في كوكب بديل على الأرض، حيث يشتهر فريق الأبطال الخارقين -السيد المذهل (ريد)، والمرأة الخفية (سو)، والشعلة البشرية (جوني)، والشيء (بن)- ويعيشون في عالم أشبه بستينيات القرن الماضي، لكن بتقنيات مستقبلية. سو حامل بطفلها وطفل ريد، فرانكلين، الذي يُتوقع أن يكون قويا جدا. لكن الخطر يأتي من الفضاء: الكائن الضخم والمرعب غالاكتوس قادم إلى الأرض، وهو يريد قوة فرانكلين لنفسه. يرسل غالاكتوس رسوله، سيلفر سيرفر، لتحذير الأبطال. يحاول ريد بناء آلة لحماية الأرض، بينما تجد سو نفسها مترددة بين أن تصبح أمًا ومواجهة التهديد.

إعلان

في النهاية، تضحي سو بنفسها لحماية فرانكلين. هذا الفعل يطلق العنان لقوى الطفل، القوية بما يكفي لإبعاد غالاكتوس. ينتهي الفيلم بعودة سو إلى الحياة وإعادة توحيد الأسرة، ولكن مع تحذير واضح من أن طفلهم ليس مميزا فحسب، بل يمكنه أيضا تغيير مستقبل الكون.

تمثيل بطولي للخارقين

يقدم الممثل بيدرو باسكال أداء مدروسا ومتحفظا في دور ريد ريتشاردز (السيد الرائع)، حيث يجسد عقلا لامعا مثقلا بالخوف من فقدان عائلته. تمنح كثافته الهادئة وعمقه العاطفي الشخصية جاذبية حقيقية، وخاصة في لحظات التأمل الهادئ والصراع الأخلاقي. وتعد فانيسا كيربي، في دور سو ستورم (المرأة الخفية)، هي قلب الفيلم -، حيث يضفي مزيجها من القوة والدفء والضعف ثقلا عاطفيا على القصة، وخاصة في مشاهد الأمومة والتضحية.

ويقدم جوزيف كوين، في دور جوني ستورم (الشعلة البشرية) طاقة الشباب والكاريزما، ويوازن بين الفكاهة ولحظات الإحباط والولاء التي تفصح عن شخصية أكثر تعقيدا تحت النيران. يمنح إيبون موس، في دور بن جريم (الشيء) الدور حضورا واقعيا من خلال عمله الصوتي وجسده الصخري، مما يجعله مصدر قوة وإنسانية داخل الفريق. يتقاسم الممثلون الأربعة معا كيمياء معقولة، مما يعطي الحياة لـلفيلم، كأبطال خارقين وعائلة معقدة ومحبة ومكسورة في بعض الأحيان.

مؤثرات بصرية

تعد المؤثرات البصرية قوة محورية تحرك التأثير العاطفي والرمزي للفيلم، فبدلا من الاعتماد كليا على المشهد، يبدع فريق المؤثرات البصرية لغة بصرية تعكس مواضيع الفيلم الأعم، وهي العائلة، والسلطة، والتهديد الوجودي، مع ترسيخ الرهانات الكونية في المشاعر الإنسانية.

بدءا من اللقطة الأولى لأفق مدينة نيويورك الذي ينتمي للماضي مع لمسة مستقبلية، تتسم كل لقطة بثراء الملمس والوزن الرمزي، إذ يجسد مبنى "باكستر"، الذي أُعيد تصوره كمركز شاهق للعلوم والعجائب، مزيجا من تصميم ديكور عملي وتحسينات رقمية، مما يجعله يبدو خياليا ومعيشا في آن واحد. داخل جدرانه، تستجيب الهندسة المعمارية المتغيرة لقوى فرانكلين الناشئة، وهي استعارة بصرية لكيفية تشويه الأبوة للمكان والزمان حول الشخصيات.

يجسد غالاكتوس، الذي يصعب تصويره غالبا دون أن يصبح كاريكاتوريا، هنا كقوة كونية شامخة يُشوّه وجودها الجو العام. فبدلا من أن يكون شخصية بشرية، يُجسّد غالاكتوس عاصفة حية. يحافظ تصميم "سيلفر سيرفر" على أناقة الأجزاء السابقة، ولكنه يُضيف تعبيرات دقيقة لالتقاط الحركة، مما يسمح ببريق المشاعر من خلال سطحه العاكس.

تبرز تأثيرات اللهب لجوني ستورم بشكل خاص، حيث تستخدم بصمات حرارية حقيقية وديناميكيات إنسيابية لإضفاء حركة نار أكثر واقعية تتفاعل بشكل طبيعي مع البيئة. يتجنب تحول بن جريم إلى "الشيء" اللمعان المفرط للصور المُولدة بالكومبيوتر، ويختار بدلا من ذلك مظهرا ثقيلا ومحكما يجعل وجوده مُقنعا جسديا. تُعالج قدرات ريد ريتشاردز على التمدد، والتي غالبا ما يصعب تقديمها بشكل مقنع، بفيزياء مُحسّنة واستمرارية في الوجه، مما يسمح بتسلسلات أكثر تعبيرا عن المشاعر حتى في لحظات التشويه الجسدي.

إعلان

لعل أكثر اللحظات إثارة للدهشة في الفيلم هي ذروة الأحداث، حيث يتوهج درع سو الواقي بطاقة الأمومة وهي تواجه غالاكتوس. هنا، يتفاعل الضوء والظل والحركة البطيئة لخلق شاعرية بصرية حالمة. هذه المؤثرات لا تبهر المشاهد فحسب، بل تثري القصة أيضا، وتعزز العمق العاطفي للفيلم.

الأسرة صورة مصغرة من العالم

يشكل الأبطال الأربعة (معا) ملامح قوة لا تقهر، كما يشكلون ملامح عائلة تتكامل فيما بينها إنسانيا، وتتكامل كقوى يحمي بعضها بعضا. وتتمثل قوة كل منهم في عنصر من عناصر الطبيعة، حيث يستطيع ريد ريتشارد "السيد الرائع "أن يمد جسده إلى أطوال مذهلة، مما يرمز إلى اتساعه الفكري وانفصاله العاطفي. تعكس قوته محاولته حل كل شيء، بينما غالبا ما يفقد التواصل مع أقرب الناس إليه، وتستطيع سو ستورم (المرأة الخفية) أن تصبح غير مرئية وتخلق مجالات قوة جبارة تعبر عن الجهد العاطفي الخفي الذي تقوم به، وتعكس قواها قوتها ومدى تجاهلها في كثير من الأحيان على الرغم من كونها ركيزة الفريق.

أما جوني ستورم أو "الشعلة البشرية"، فيستطيع أن يغرق نفسه في النيران ويطير، مما يرمز إلى شغف الشباب وغروره، وتعكس نيرانه الحرية والتهور، مما يجعله يتعلم ضبط النفس. يمنح جسد بن جريم الصلب قوة هائلة، لكنه يعزله عن الآخرين. ويمثل تحوله ألما داخليا مقنّعا بالصلابة، يعكس صراعه للعثور على الإنسانية تحت مظهر خارجي قاس. وتعكس مخاوفهم (معا)عنصر الرعب الكوني القلق تجاه الكارثة البيئية، والتهديد النووي، والمطالب الاستبدادية بالتضحية من قبل الفقراء والبسطاء والمستضعفين.

يبرز "الخارقون الأربعة: الخطوات الأولى" كأكثر الأفلام ثراء عاطفيا ودقة بصرية في السلسلة، ويعيد تعريف الفريق من خلال الرمزية وعمق الشخصيات، ويضفي طابعا جديدا وجريئا. وبصفته إعادة إطلاق للقصة، يمثل الفيلم خطوة محورية نحو نجاح مختلف للسلسلة، قد يعني ترشيحها للاستمرار بدلا من وأدها.