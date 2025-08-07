حين يصبح المنزل مسرحا.. حسين شكرون يطلق الفن من كفرّمان النبطية

على تلة مشرفة على جبل الشيخ وفي بلدة كفرّمان قضاء النبطية في الجنوب اللبناني، شيد الفنان حسين شكرون مشروعه "مسرح الهواء الطلق"، وهذا المسرح لا يشبه المسارح التي اعتدناها، بل يتميز بكونه مسرحا فريدا من نوعه، إذ يقع ضمن بيت الفنان شكرون، حيث اقتطع جزءا منه ومن حديقته الخارجية، وحولها إلى مسرح مع باحة تتسع للمتفرجين.

هذه الخطوة تأتي بعد حرب إسرائيلية على لبنان، ومنها بلدة كفرّمان التي لاقت نصيبا من الاعتداءات، وقد كانت الدافع الأول لشكرون ليحقق حلمه بإنشاء مسرح، ليكون ملتقى لكل الفنانين على مساحة البلاد.

مسرح شكرون.. رسالة تحدّ

حفل الافتتاح حضرته مجموعة من أهل الفن إلى جانب حشد من الفعاليات الثقافية والتربوية من العديد من المناطق اللبنانية، وقد دشنته فرقة للرقص الفولكلوري بلوحات متنوعة، وكذلك فقرات فنية للفنانين منير كسرواني ووفاء شرارة وحسين شكرون.

نقيب الممثلين في لبنان الفنان نعمه بدوي لفت -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن هذا المسرح يعد رسالة صمود وتحد للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الفن بكافة أشكاله مقاومة، خاصة أنه يأتي في ظل إغلاق المسارح في بيروت أو خارجها، "وهذا أمر غير مقبول، إذ يجب أن تُرعى المسارح وكل الأنشطة الثقافية في كل المناطق اللبنانية"، داعيا الدولة وتحديدا وزارة الثقافة لأن "تتحمل مسؤوليتها تجاه المسارح والفنانين".

بدوره، ثمّن الفنان منير كسرواني -في حديثه للجزيرة نت- لحسين شكرون هذه الخطوة، مؤكدا أنها ردٌ على الحرب الإسرائيلية، وهي عودة مميزة بعباءة الفن، إلا أن الأهم من ذلك هو أن هذا المسرح سيكون متنفسا لكل الفنانين الذين يعانون من ارتفاع كلفة استئجار المسارح، فهنا يمكنهم أن يقدموا ما لديهم من دون دفع مبالغ مالية، خاصة أمام جيل الشباب الذي يريد أن ينطلق في عالم الفن.

مساحة للمبتدئين والمحترفين

من جانبها، نوهت الفنانة وفاء شرارة بهذه الخطوة التي تتزامن مع شح في المساحات الفنية والثقافية شكل عقبة أمام المواهب الشابة التي ترغب بدخول عالم الفن. وتقول شرار ة في حديثها للجزيرة نت إن "هذا المسرح هو للجميع، ومتنفس لكل الناس، لا سيما لمن لا يجدون مكانا يعبرون فيه عن فنهم أو يعرضون مواهبهم. وهذا المسرح وُجد من أجل هؤلاء، للمحترفين والمبتدئين على حد سواء، فالمبتدئون هم الذين سيكملون المسيرة، ونحن لن نبقى للأبد، بل سيأتي غيرنا ليكمل الطريق".

أما الفنان عصام الأشقر، فتحدث عن إعجابه بجرأة شكرون على اتخاذه هذه الخطوة واصفا إياها بالشمعة في النفق المظلم، وهي رسالة "بأن الشعب اللبناني لا يموت، رغم كل ما تعرض له، بل ينهض من تحت الرماد كطائر الفينيق"، حسب تعبيره.

أما الفنان محمد بِشر، لفت إلى أن شكرون كسر حاجز الخوف، ووقف أمام جمهور منهك أو محبط ليخفف عنهم تبعات الحرب، وقال للجزيرة نت "نحن الفنانين نمتلك أرواحا مختلفة، وربما بعض الجنون، ولكنه جنون إيجابي، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا للناس، ولكننا نريد من الدولة أن تحمي مواطنيها، ومن ثم تحمي فنانيها، فالفنان كأرزة لبنان إذا حميته حميت بلدك".

مسرح على أنقاض الحرب

بعد أن توقفت الحرب في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد حسين شكرون إلى منزله في كفرّمان وكانت هذه الحرب الشرارة التي دفعته إلى تحقيق حلم الطفولة بإنشاء المسرح، إذ أراد أن يؤسس لمرحلة جديدة في الجنوب وفي بلدته كفرمان، ويرسل رسالة إلى الاحتلال بأن المسرح رسالة صمود وتحد ثقافي وستتوارثه الأجيال القادمة.

ولكن الذي يجذب الانتباه في مسرح حسين شكرون هو أن خشبة المسرح التي احتاج لأن يرفعها عن مستوى الأرض استقدم لأجلها حمولات من الردميات، كانت ناتجة عن المنازل المدمرة في الجنوب، حيث لاحظ أثناء قيامه بتفتيت الحجارة الكبيرة أن بداخلها يوجد بقايا من مقتنيات أصحاب تلك المنازل المدمرة، فشاهد ألعاب الأطفال المحطمة، وفستان الزفاف الممزق، وسماعة الطبيب المقطعة، كلها ذكريات لكثيرين لا يعرفهم، لكنه يعرف جيدا أن هذه الذكريات الثمينة ستكون مدماكا لمسرحه الذي يأمل أن يكون منارة ومتنفسا ومنطلقا لأجيال، تؤمن بأن الفن والثقافة والتمسك بالأرض هو قدر أهل الجنوب.

ويتحدث شكرون للجزيرة نت عن هذا الحلم الذي أصبح حقيقة بعد أن بلغ من العمر 66 عاما، "ففي كفرّمان يوجد مواهب مميزة وطاقات كبيرة، إلا أنها بحاجة إلى مساحة وتوجيه في الوقت عينه"، وفي ظل غياب الدولة والمعنيين آثر على نفسه أن يخطو هذه الخطوة، يقول شكرون: "بدأت العمل بمفردي، كنت أُضحي براحتي، وأتقاسم مع المسرح لقمة الخبز، أطعمه قطعة وأحتفظ لنفسي بأخرى، وحولت بيتي من مكان للراحة والنوم إلى خشبة مسرح، تحمل كل أنواع الفنون من موسيقى وغناء وتمثيل وغيرها".

وللمسرح أهمية كبرى، بحسب شكرون، فهو عنصر من عناصر التلاقي والاندماج الاجتماعي، ويعرّف الناس ببعضهم بعضا فيتشاركون تجاربهم. ويلفت الفنان اللبناني إلى أن المسرح في القرية يختلف كثيرا عن المدينة، "ففي المدينة هناك إعلام ومحطات تلفزيونية ومؤسسات، أما أهل القرى فمحرومون من كل ذلك".

ويضيف أن "الشاب الذي يدخل الجامعة ويدرس الإخراج أو التمثيل ويعود إلى قريته لعدم قدرته على السكن في المدينة، غالبا لا يجد مكانا يُمارس فيه فنه، فيضطر إلى العمل في الزراعة، وأنا أردت أن أقول له: تعال نكتب ونخرج ونصمم الديكور ونؤلف الموسيقى وندير الممثلين معا، لنُنجز هذا المشروع".

ويختم شكرون "أنشأت المسرح في الهواء الطلق، تماما كما كان المسرح الروماني، ولم أضع له غطاء، بل جعلته منفتحا على الطبيعة، ومن دون أنظمة صوتية. وأول من شجعني على هذه الخطوة هم زوجتي وأولادي وهم من دفعوني إلى الأمام، كما أنني اقترضت المال من زوجتي لأشتري المواد وأباشر العمل".