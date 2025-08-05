نقل الفنان المصري محمد صبحي إلى المستشفى بعد وعكة صحية طارئة

نُقل الفنان المصري محمد صبحي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، استدعت إجراء فحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على حالته.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوعكة الصحية جاءت نتيجة للإرهاق الشديد بسبب انشغاله المكثف في بروفات عمل فني جديد، إلى جانب متابعته لمراحل المونتاج الخاصة بإحدى المسرحيات.

ولا يزال الفنان محمد صبحي تحت الملاحظة الطبية، ويرافقه شقيقه الفنان مجدي صبحي داخل المستشفى إلى حين استقرار حالته.

وقد حرص مجدي صبحي على طمأنة جمهور شقيقه من خلال منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك، عبّر فيه عن شكره لكل من تواصل وسأل، مؤكدًا أن محمد صبحي ما زال يخضع للفحوصات الطبية اللازمة.

وطمأن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، مؤكدا أن وضعه مستقر وبخير، وأن ما جرى كان نتيجة للإرهاق الشديد والإجهاد، مشيرا إلى أنه يخضع حاليا لفحوصات وتحاليل داخل المستشفى تحت إشراف طبي.

وأوضح زكي أنه يتابع الحالة بنفسه، وأن صبحي سيعود إلى منزله خلال ساعات فور الانتهاء من الإجراءات الطبية والاطمئنان الكامل على حالته.

كما تمنى الفنان خالد سرحان له الشفاء العاجل عبر منشور له على الفيسبوك وكتب: دعاء بالشفاء العاجل للفنان العظيم محمد صبحي.

يُعد الفنان محمد صبحي، المولود عام 1948، من أبرز الأسماء في المسرح المصري، حيث كرّس معظم نشاطه الفني خلال السنوات الأخيرة لهذا الفن. وكانت آخر أعماله الدرامية على الشاشة الصغيرة عام 2013 من خلال مسلسل "ونيس والعباد وأحوال البلاد"، وهو الجزء الثامن من السلسلة الشهيرة "يوميات ونيس" التي حققت له شهرة واسعة.

ومنذ ذلك الحين، ركّز صبحي على المسرح، فقدم عام 2022 مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"، كما عاد مؤخرًا بمسرحية "فارس يكشف المستور"، وهو عمل استعراضي غنائي تولى إخراجه وشارك في تأليفه إلى جانب الكاتب أيمن فتيحة، بينما كتب الأشعار عبد الله حسن، ووضع الموسيقى والألحان شريف حمدان.