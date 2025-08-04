سقوط مميت في حفل "أويسيس".. الشرطة تحقق والفرقة تنعي الضحية

لقيَ رجل أربعيني مصرعه مساء أول أمس السبت جرّاء سقوطه خلال حفلة موسيقية لفرقة "أويسيس" في ملعب ويمبلي بلندن، وفق ما أعلنت الشرطة في بيان لها أمس الأحد.

وقالت الشرطة في بيان "عُثر على رجل أربعيني مصاب بجروح ناجمة عن سقوط، وتأكدت وفاته في مكان الحادث" الذي وصلت إليه الشرطة بعد إبلاغها عن حادث.

وفي بيان نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعرب ركنا الفرقة الشقيقان ليام ونويل غالاغر عن شعورهما "بالصدمة والحزن" إزاء هذا الخبر، وعن "خالص التعازي لعائلة وأصدقاء" الضحية.

وأشارت الشرطة إلى أن "الملعب كان ممتلئا"، داعية المتفرجين الذين شهدوا الحادث إلى تقديم أي معلومات قد تكون مفيدة.

وكانت حفلة "أويسيس" مساء أمس الأحد الأخيرة من 7 حفلات في لندن، بعد أسابيع قليلة من عودة الفرقة في مطلع يوليو/تموز إلى الساحة الفنية التي غابت عنها 16 عاما، وسط فرحة جمهورها.

وتتضمن جولة فرقة البوب البريطاني الثنائية الشهيرة 41 حفلة في دول عدة. وقد بيعت نحو 900 ألف تذكرة لهذه الحفلات التي سبق أن أقاما منها تلك المقررة في كارديف ومسقطهما مانشستر.

وستكون إدنبره الأسكتلندية المحطة المقبلة للأخوين غالاغر، قبل جولتهما الدولية التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والبرازيل.