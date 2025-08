إيراداته العالمية تقترب من 200 مليون دولار.. "ذي فانتاستك فور" يواصل صدارة شباك التذاكر

حافظ فيلم "ذي فانتاستك فور: فرست ستيبس" (The Fantastic Four: First Steps) على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال الأسبوع الثاني من عروضه، متفوقا على عدد من الإصدارات الجديدة، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم الجديد من عالم "مارفل" و"ديزني"، الذي يشارك في بطولته بيدرو باسكال، وفانيسا كيربي، وإيبون موس باكراك -أحد نجوم مسلسل "ذي بير" (The Bear)- إيرادات بلغت 198.4 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، في حين ارتفع إجمالي عائداته عالميا إلى 170 مليون دولار إضافية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 "كانابا" ملحمة هندية على الطريقة الهوليودية list 2 of 2 "الشاطر" فيلم أكشن مصري بهوية أميركية end of list

وجاء في المركز الثاني، فيلم الرسوم المتحركة "ذي باد غايز 2" (The Bad Guys 2) من إنتاج "دريم ووركس أنيميشن" و"يونيفرسال"، محققا 22 مليون دولار في أول عطلة أسبوعية له. وقد قوبل الفيلم، الموجه للعائلات، بإشادات نقدية واسعة.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب "ذي نيكد غن" (The Naked Gun)، وهو نسخة جديدة من الفيلم الكوميدي الشهير الصادر في ثمانينيات القرن الماضي، وبطولة ليام نيسون وباميلا أندرسون. وبلغت إيراداته 17 مليون دولار.

وتراجع فيلم "سوبرمان" (Superman) من المركز الثاني إلى المركز الرابع، رغم استمراره في تحقيق إيرادات مرتفعة بلغت 316.2 مليون دولار في أميركا الشمالية خلال 4 أسابيع، في حين وصلت عائداته عالميا إلى 235 مليون دولار.

أما فيلم "جوراسيك وورلد: ريبيرث" (Jurassic World: Rebirth) فقد تراجع من المركز الثالث إلى الخامس، مع بلوغ إجمالي إيراداته المحلية 317.6 مليون دولار، بالإضافة إلى 448 مليون دولار على المستوى العالمي. وتدور أحداث الفيلم الذي يتولى بطولته جوناثان بيلي وسكارليت جوهانسون، حول ديناصورات معدلة وراثيا مختبئة في مركز بحثي على جزيرة مهجورة ضمن "جوراسيك بارك".

قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر الأميركي:

إعلان