جود لو يجسّد شخصية بوتين.. عرض فيلم "ساحر الكرملين" في فينيسيا اليوم

من المقرر أن يعرض -اليوم الأحد- لأول مرة عالميا فيلم "ساحر الكرملين" (The Wizard of the Kremlin) في مهرجان فينيسيا السينمائي للمخرج الفرنسي أولييفير أساياس، حيث يجسد الممثل البريطاني جود لو شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويستند الفيلم إلى كتاب للمؤلف جوليانو دا إمبولي، الذي يحمل نفس الاسم، ويرصد صعود الرئيس الروسي إلى السلطة بجانب مستشار خيالي يدعى فاديم بارانوف، يقوم بدوره الممثل بول دانو.

وتقع أحداث الفيلم مطلع التسعينيات في ظل الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقد استلهمت شخصية دانو من الشخصية السياسية الحقيقية فلاديسلاف سوركوف، الذي يعد مهندس النظام السياسي الذي تم تأسيسه في عهد بوتين. وقد استقال من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 2013.