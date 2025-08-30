مهرجان العلمين يودّع جمهوره برسالة تضامن مع فلسطين وتحية لزياد الرحباني وعودة أنغام

أحيت فرقة "كايروكي" الحفل الختامي لمهرجان العلمين في نسخته الثالثة برسالة قوية داعمة للقضية الفلسطينية، إذ قدّم أمير عيد أغنية "تلك القضية" ترافقها على الشاشة لقطات من غزة وخريطة فلسطين.

حفل كايروكى واضائة فلسطين pic.twitter.com/ZjQ5koEnNt — زهورالغد جريدةمصرية (@sakr_2008742) August 29, 2025

وتصدرت الفرقة منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد المتابعون بالمطرب أمير عيد الذي يحرص في كل حفلاته على التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية، وجاءت التعليقات: "ربنا يرحم الشهداء وينصر غزة"، و"العلم الفلسطيني دائما مرفوع في حفلات كايروكي"، و"فلسطين في قلوبنا".

ويحرص أمير عيد على غناء "تلك قضية" في بداية حفلاته، وهي الأغنية التي أطلقها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تضامنا مع فلسطين عقب المجازر التي شهدها قطاع غزة. وغالبا ما يفتتح حفلات "كايروكي" بهذه الأغنية، مصحوبة برفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية.

وشهد الحفل أيضا حضور الفنانة أنغام بعد فترة غياب بسبب أزمتها الصحية الأخيرة. وقد عادت النجمة المصرية من ألمانيا عقب إجرائها جراحة دقيقة في البنكرياس، إذ مكثت في المستشفى حتى تحسنت حالتها، قبل أن يوصي الأطباء بقضاء فترة نقاهة في الساحل الشمالي برفقة أسرتها.

وخلال الحفل، وجّه المطرب أمير عيد تحية خاصة لأنغام تقديرا لعودتها، لتبادله التحية أمام الجمهور. كما شاركت أنغام متابعيها عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام مقاطع من الأجواء وعلّقت عليها: "حفل ميتنسيش".

وقام الفريق أيضا بتوجيه تحية إلى الفنان اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا مؤخرا، ذلك من خلال ظهور مجموعة من الصور له على الشاشة أثناء تقديم أغنية "أنا نجم" تقديرا له.

وكانت المطربة أنغام افتتحت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين في 18 يوليو/تموز، وحقق الحفل نجاحا لافتا.

وشارك في فعاليات العلمين المطرب عمرو دياب، تامر حسني، المطرب السوري الشامي، بينما اعتذر محمد منير عن حفله وأوضح أن السبب تعرضه لأزمة صحية طارئة.