236 مليون مشاهدة.. دراما كورية تتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على نتفليكس

تحوّل فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي "فرقة البوب الكورية.. صائدات الشياطين" (KPop Demon Hunters) إلى أنجح إصدار في تاريخ منصة نتفليكس خلال فترة وجيزة بعدما حصد منذ عرضه في يونيو/حزيران الماضي أكثر من 236 مليون مشاهدة، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله فيلم "ريد نوتيس" (Red Notice) بـ230 مليون مشاهدة خلال 91 يوما.

ولم يقتصر النجاح على المنصة الرقمية، إذ تصدّر الفيلم أيضا شباك التذاكر في أميركا الشمالية عقب طرحه في عرض سينمائي محدود، محققا إيرادات قاربت 19.2 مليون دولار.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سلسلة النجاحات العالمية غير المتوقعة للفيلم الذي واصل تصدره قوائم نتفليكس حتى أصبح العمل الأكثر مشاهدة في تاريخها.

الموسيقى.. من الشاشة إلى العالمية

لم يقتصر نجاح فيلم "فرقة البوب الكورية.. صائدات الشياطين" على الأرقام القياسية في نسب المشاهدة، بل امتد ليشمل موسيقاه التصويرية التي تحولت إلى ظاهرة عالمية.

وقد تصدرت أغانٍ عدة من الألبوم قوائم الاستماع على منصة سبوتيفاي، في حين حققت أغنية "ذهبي" (Golden) إنجازا لافتا بتربعها على المركز الأول في قائمة "بيلبورد هوت 100" مطلع الشهر الجاري، لتصبح بذلك سابقة غير مألوفة لفرقة "كيه بوب" نسائية خيالية مثل هانتر/إكس.

كما تمكنت أغنيات أخرى من الألبوم من دخول المراتب العشر الأولى عالميا على سبوتيفاي، مسجلة إنجازا تاريخيا للموسيقى التصويرية للفيلم.

وشارك في صناعة هذه النجاحات عدد من أبرز الأسماء في مجال الـ"كيه بوب"، من بينها المنتج تيدي بارك المعروف بأعماله مع بلاكبينك وتاي يانغ، إضافة إلى منتجين مرشحين لجوائز الغرامي سبق لهم التعاون مع فرق شهيرة مثل "بي تي إس" و"توايس".

وبهذا، أصبحت الفرق الخيالية مثل هانتر/إكس تنافس بأرقام الاستماع فرق الـ"كيه بوب" الحقيقية على مستوى العالم.

وتشير تقارير الصحف العالمية إلى أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين نتفليكس وسوني بشأن إنتاج جزء ثان من الفيلم، لكن المشروع ما زال في مراحله الأولى، ولم تُعلن أي تفاصيل رسمية بعد.

ومن المرجح أن تعود المخرجة الكورية الكندية ماغي كانغ إلى مقعد الإخراج مجددا، كونها صاحبة الفكرة الأصلية للفيلم قبل انضمام المخرج كريس أبيلهانز للمشاركة في تطويره.

وفيلم "فرقة البوب الكورية.. صائدات الشياطين" من إنتاج سوني بيكتشرز أنيميشن، وتتمحور أحداثه حول فرقة "كيه بوب" خيالية تدعى "هانتر/إكس" تضم 3 فتيات يوظفن الموسيقى ومهارات القتال في مواجهة قوى الشر وحماية البشر، مع تركيز خاص على شخصية المغنية الرئيسية رومي.

وبفضل إنجازاته القياسية يتصدر الفيلم قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس، إلى جانب عناوين بارزة مثل "حقيبة سفر" (Carry-On) من بطولة تارون إيغرتون، و"لا تنظروا إلى السماء" (Don’t Look Up) بطولة ليوناردو دي كابريو، و"مشروع آدم" (The Adam Project) الذي لعب بطولته رايان رينولد.