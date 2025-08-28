"أكثر الرجال شرا على وجه الأرض".. منتج سينمائي بريطاني يشن هجوما على نتنياهو

شنّ المنتج والكاتب السينمائي البريطاني مارك أدرلي هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما حاول الأخير تحميل "الخوارزميات" مسؤولية تصاعد الانتقادات العالمية لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة على غزة.

وصف حاد واتّهامات بالإبادة

في مقطع فيديو نُشر على حسابه في إنستغرام وتداولته منصات التواصل الاجتماعي، وصف أدرلي نتنياهو بأنه “أحد أكثر الرجال شرا وخبثا على وجه الأرض”، معتبرا أنه يتذرع بالخوارزميات ووسائل التواصل بدلا من تحمّل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكد أدرلي أن نتنياهو مسؤول عن الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتدمير، مشددًا على أن ما يجري لا يمكن اختزاله في معركة إعلامية أو تقنية، بل هو معاناة بشرية مروّعة يعيشها المدنيون يوميًا.

الاستناد إلى أرقام حول الضحايا

أشار أدرلي إلى بيانات وتقارير صحفية تفيد بأن أكثر من 80% من ضحايا الحرب في غزة هم من المدنيين، مطالبا بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدل الهروب وراء خطاب تقني حول الخوارزميات.

أثارت التصريحات جدلا واسعا على منصات مثل إكس وتيك‌ توك وريدت، حيث تفاعل معها آلاف المستخدمين.

مارك أدرلي هو مخرج وكاتب ومنتج سينمائي بريطاني، اشتهر بتعدد مواهبه بين صناعة الأفلام، الكتابة، وتقديم المحتوى عبر المنصات الرقمية. قدّم عدة أعمال سينمائية ووثائقية مثل الفيلم الوثائقي "التاريخ الحاسم لحرب النجوم" The Definitive History of Star Wars (2015)، إضافة إلى "صائد العصابات" The Gangbuster (2021). إلى جانب نشاطه السينمائي، يُعرف أدرلي بكونه ناقدًا سينمائيًا في منصة "ذا بوب كورن جانكيز"، ومنتج محتوى عبر قناته على يوتيوب والبودكاست، حيث يناقش الأفلام والثقافة الشعبية. كما أصدر كتابًا بعنوان "عزيزتي، لقد قمتُ بتعليم الأطفال في المنزل" (Honey I HomeSchooled the Kids) يعكس تجربته في التعليم المنزلي. ويجمع أدرلي في مسيرته بين العمل الفني والاهتمام بالقضايا العامة، مما منحه حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي والإعلامي البريطاني.