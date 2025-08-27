غياب الإسرائيلية غادوت عن "فينيسيا" وبيت وفينيكس يدعمان فيلما يروي قصة شهيدة فلسطينية

وسط احتجاجات على استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، تنعقد الدورة رقم 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي التي تغيب عنها الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، في حين يحظى فيلم "صوت هند رجب" (The Voice of Hind Rajab) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية باهتمام واسع.

ولاقى هذا الفيلم دعما لافتا من أبرز نجوم هوليود، من بينهم براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، الذين انضموا للعمل منتجين تنفيذيين قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا الذي تنطلق فعالياته اليوم 27 أغسطس/آب.

مأساة فلسطينية على الشاشة الكبيرة

"صوت هند رجب" المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، والمقرر عرضه في 3 سبتمبر/أيلول قبل انتقاله إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، يحظى أيضا بدعم أسماء لامعة مثل المخرج جوناثان غلايزر والحائز على الأوسكار ألفونسو كوارون، إلى جانب شركات إنتاج بارزة من بينها "فيلم 4" البريطانية.

ويعيد الفيلم إحياء المأساة التي عاشتها الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت رفقة أفراد من عائلتها على يد الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم مغادرة مدينة غزة، في حادثة حوّلت اسمها إلى رمز لمعاناة المدنيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعتمد العمل على التسجيلات الصوتية التي وثّقت اللحظات الأخيرة للطفلة، حين حاول متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني إبقاءها على الخط هاتفيا لطمأنتها أثناء محاولتهم الوصول إليها، بينما كانت عالقة لساعات داخل السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي. وقد أظهرت التحقيقات لاحقا أن المركبة تعرضت لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية، كما جرى قصف سيارة الإسعاف التي هرعت لإنقاذها، مما أدى إلى استشهاد المسعفين مع هند وعائلتها.

ويتوقع أن يكون "صوت هند رجب" من أبرز عروض فينيسيا هذا العام وأكثرها إثارة للتفاعل النقدي والجماهيري، خاصة أن كوثر بن هنية حققت نجاحا عالميا بفيلمها "بنات ألفة" (Four Daughters) المرشح للأوسكار، وفيلمها السابق "الرجل الذي باع ظهره" (The Man Who Sold His Skin).

مسيرة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

وتنعقد دورة فينيسيا لهذا العام وسط تصاعد الغضب العالمي من الحرب على غزة، فقد أعلنت مئات القوى السياسية والحركات الشعبية عن تنظيم مسيرة في 30 أغسطس/آب للتنديد بما وصفته بـ"حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

إعلان

كما طالبت مجموعة "فينيسيا من أجل فلسطين" -التي أسسها عدد من صناع السينما الإيطاليين- إدارة المهرجان بسحب الدعوات الموجهة إلى الممثلين البريطاني جيرارد بتلر والإسرائيلية غادوت المشاركين بفيلم "يد دانتي" (In the Hand of Dante) معتبرة أنهما قدما دعما ماديا وفكريا للسياسات الإسرائيلية.

وفي المقابل، أشارت بعض المواقع الأجنبية إلى أن غادوت لم تكن مدرجة أصلا ضمن قائمة الضيوف الرسميين للمهرجان.

وقد جاءت رسالة مفتوحة وقعها عدد من المخرجين والممثلين، من بينهم ماتيو غاروني وأليس رورفاكر، طالبت فيها إدارة المهرجان باتخاذ موقف واضح تجاه الحرب في غزة، ودعم المبادرات الفنية التي تفضح السياسات الإسرائيلية.

وأكد الموقعون أن فينيسيا سيكون محط أنظار العالم، ومن واجب السينمائيين أن ينقلوا "أصوات الضحايا الذين يتعرضون للمجازر، في وقت يقابل الغرب هذه المآسي بالصمت أو التواطؤ".