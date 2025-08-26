أنغام تعود بعد رحلة علاجية طويلة.. وحملة جماهيرية لمنع شيرين من الاعتزال

بين عودة طال انتظارها وقرار محتمل بالابتعاد، يعيش الوسط الغنائي المصري مفارقة لافتة؛ فبينما استقبل الجمهور خبر عودة الفنانة أنغام من رحلتها العلاجية في ألمانيا بترحيب وارتياح كبيرين، أثارت الأنباء المتداولة عن نية الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتزال الغناء صدمة واسعة وجدلا لم يهدأ.

أنغام.. من رحلة علاجية إلى تحضيرات فنية

وأعلنت أنغام عودتها إلى مصر من خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، مؤكدة أنها عادت إلى منزلها في الساحل الشمالي لقضاء فترة النقاهة تحت إشراف طبي، ومفضلة قضاء الوقت مع أسرتها بعيدا عن الأضواء.

الإعلامي محمود سعد رحّب بعودتها من خلال تدوينة على فيسبوك، أوضح فيها أنه استمع إلى صوتها فور وصولها إلى أرض الوطن، في حين عبّر الفنان مصطفى قمر عن سعادته بسلامتها من خلال منشور على حسابه في إنستغرام.

كما أبدت الفنانة السورية كندة علوش ارتياحها بعودة أنغام وهنأتها بسلامتها، في حين دعت لها الفنانة ريهام عبد الغفور بالشفاء العاجل عبر منشور على إنستغرام.

وتأتي عودة أنغام عقب خضوعها لجراحة دقيقة في البنكرياس بألمانيا. وأوضح محمود سعد أن العملية كانت معقدة بطبيعتها وأدت إلى بعض الأعراض الجانبية، لكنها لا تستدعي تدخلا جراحيا إضافيا. وأشار إلى أن الأطباء يواصلون حاليا إجراء طبيا لشفط سائل يفرزه البنكرياس بعد إزالة ورم وجزء من العضو، وذلك عبر فتحات جراحية محدودة.

ورغم المرحلة العلاجية، فإن أنغام بدأت التحضير فنيا لحفلها المقبل على مسرح ألبرت هول في لندن يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستقدم باقة من أبرز أعمالها أمام جمهورها الدولي.

شيرين.. بين الاعتزال وحملة "متعتزليش"

في المقابل، تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث بعد تداول أنباء عن نيتها اعتزال الغناء والتفرغ لحياتها بعيدا عن الساحة الفنية، في ظل الأزمات المتلاحقة التي مرت بها مؤخرا.

الصحفي محمود المملوك كشف خلال مداخلة تلفزيونية أن الفنانة المصرية طلبت منه في وقت سابق إعلان رغبتها في الاعتزال، مشيرا إلى أنها تمر بأزمة ثقة واضطراب انعكس على قدرتها في التركيز واتخاذ القرارات المصيرية. وأضاف أنها اتصلت به في حالة انهيار لتؤكد أنها ترغب في إنهاء مسيرتها الفنية والبحث عن حياة أكثر هدوءا وسلاما.

كما أشار المملوك إلى أن الفنان حسام حبيب أكد أن شيرين تمر بحالة نفسية صعبة مؤخرا نتيجة موجة السخرية التي طالتها بعد تجدد أخبار حول علاقتهما. وأضاف أن حسام يقف بجانبها كصديق وضمن إطار إدارة أعمالها.

ومع انتشار هذه الأنباء، أطلق جمهورها حملة عبر وسم (هاشتاغ) "شيرين متعتزليش" على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إياها إلى التراجع عن الفكرة، ومؤكدين أن اعتزالها سيكون خسارة فادحة للفن العربي وجمهورها الواسع.

وكان محامي الفنانة المصرية المستشار ياسر قنطوش أعلن عبر بيان صحفي عن عودة شيرين وحسام حبيب، مطالبا وزارة الثقافة بالتدخل لحمايتها. غير أن شيرين سارعت بإصدار بيان نفت فيه أن قنطوش يمثلها قانونيا، مؤكدة أنها تخاطب جمهورها مباشرة، وأنها تدرك خطواتها جيدا بفضل ما مرت به من تجارب طويلة، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يروج أخبارا أو تصريحات غير صحيحة عنها أو يتدخل في حياتها الخاصة.

بيان صحفي تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً. وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف… — Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger) August 23, 2025

واختتمت شيرين بيانها برسالة شكر لجمهورها، مؤكدة أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.