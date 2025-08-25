هوليود تكتشف كنز أفلام ألعاب الفيديو.. لماذا يعشقها الجيل "زد"؟

لماذا تنجح أفلام ألعاب الفيديو الآن؟ تحليل نقدي لأبرز الأعمال الحديثة

على مدى عقود، ارتبطت الأفلام المقتبسة من ألعاب الفيديو بسمعة متواضعة، إذ كانت تُصنَّف كأعمال تجارية تفتقر إلى الجودة الفنية وغالبًا ما تفشل في شباك التذاكر، بسبب عجزها عن نقل متعة اللعب وتجربة اللاعب إلى الشاشة الكبيرة.

لكن في السنوات القليلة الماضية تغيّر المشهد تمامًا، إذ بدأت هذه الأفلام تحقق نجاحات جماهيرية لافتة، مدفوعة بتغيّر ذائقة الجمهور، خاصة لدى الأجيال التي نشأت على هذه الألعاب في طفولتها وأصبحت اليوم تشكّل شريحة كبيرة من رواد السينما ومنصات البث.

شهدت هذه النوعية من الأعمال تحولًا جذريًا في استقبال الجمهور، حيث لاقت بعض الأفلام المقتبسة من ألعاب الفيديو صدى واسعًا أخيرًا، مع مؤشرات واعدة على مستقبل أكثر إشراقًا لهذا اللون من السينما.

من أجل تجربة مشاهدة ممتعة

تعود أسباب ذلك التحول إلى تغير الذوق العام، خاصة لدى جيل الألفية وجيل زد. لم يعد ذلك الجمهور يكتفي بالأفلام ذات الرؤى التقليدية، بل يبحث عن أفلام تقدم له ما يشبه تجربته التفاعلية أثناء اللعب بجودة فنية كبيرة. لذلك بدأت شركات الإنتاج في التعاون مع مطوري الألعاب لضمان تجربة مشاهدة أصيلة وممتعة، كما حدث في مسلسل "آخرنا" The Last of Us 2023 الذي يعد اقتباسا مباشرا من لعبة الفيديو الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

نال الفيلم إشادة واسعة بفضل إخلاصه لأحداث اللعبة وتقديم شخصياته بعمق دون سطحية. أشرف على العمل نييل درَكمان (Neil Druckmann)، وهو مخرج وكاتب اللعبة الأصلية، وشارك في كتابة وإنتاج المسلسل إلى جانب كريغ مازن، مبتكر المسلسل.

هناك أيضا فيلم سوبر ماريو الذي يعد من أبرز أفلام الألعاب في السنوات الأخيرة، وقد تجاوزت إيراداته 1.3 مليار دولار عالميا. تعاونت شركة إليومنيشن منتجة فيلم ديسبيكابل مي الشهير مع شركة نينتندو المطور الأصلي للعبة، فكان ذلك التعاون أحد أهم أسباب نجاح الفيلم بعد أن شاركت نينتندو مباشرة في كل تفاصيل الفيلم بدءا من تطوير الشخصيات إلى الشكل البصري للمغامرات. ساعد هذا التعاون على تقديم فيلم يحافظ على جوهر اللعبة، بتفاصيل الموسيقى والألوان المحببة لعشاق اللعبة، كما جذب جيلا جديدا من المشاهدين.

من جهة أخرى، أدرك صناع الأفلام أهمية التفاصيل بالنسبة للاعبين مثل ظهور مشهد "تشيكن جوكي" Chicken jockey في فيلم "ماينكرافت" Minecraft، أنه أظهر فهما عميقًا للثقافة الجماهيرية المرتبطة باللعبة، ما خلق تفاعلا جماهيريا كبيرا.

هل يريد الجمهور اللعبة أم قصة مستوحاة منها؟

أظهر التحول السينمائي والجماهيري في السنوات الأخيرة أن المشاهدين لا يبحثون عن محاكاة حرفية للعبة على الشاشة، بل يفضلون قصصًا جديدة تنطلق من عالم اللعبة المألوف والمحبوب لديهم. فعلى سبيل المثال، قدّم مسلسل "فول آوت" (Fallout)، الذي عُرض على منصة برايم فيديو عام 2024، حكاية مبتكرة كليًا تدور في أجواء اللعبة، ما أتاح للجمهور الاستمتاع بمزيج فريد من مفاجأة القصة ونوستالجيا اللعبة، في تجربة جمعت بين الأصالة والابتكار.

وعلى الجانب الآخر، اختار صناع فيلم "حتى الفجر" (Until Dawn)، المقرر طرحه عام 2025 والمستوحى من لعبة تحمل الاسم نفسه، مسارًا مختلفًا تمامًا؛ إذ اعتمدوا على عناصر اللعبة الأصلية لكنهم نسجوا قصة مغايرة تمامًا، تضمنت حلقات زمنية وأجواء خيالية بعناصر مثل الجنيات والعرافة. هذا الابتعاد الكبير عن روح اللعبة الأصلية جعل بعض محبيها يشعرون بالانفصال عن العمل، ما انعكس سلبًا على شعبيته المتوقعة.

"أسطورة زيلدا" فيلم جديد مستوحى من لعبة قديمة

يُعد فيلم "أسطورة زيلدا" (The Legend of Zelda) من أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة، إذ يستند إلى سلسلة الألعاب الشهيرة التي أطلقتها نينتندو (Nintendo) عام 1986. تدور القصة عن الشاب الشجاع "لينك" في رحلته لإنقاذ الأميرة "زيلدا" وحماية مملكة "هايرول" من قوى الشر بقيادة "غانون".

الفيلم إنتاج مشترك بين نينتندو وسوني، بإشراف مبتكر اللعبة الأصلي شيجيرو مياموتو لضمان تقديم معالجة سينمائية تحترم جوهر اللعبة وتُلبي تطلعات عشاقها. ويتولى الإخراج ويس بول المعروف بأفلام المغامرات، بينما يجسد دور "لينك" الممثل الشاب بنيامين إيفان أيينسورث، وتؤدي دور "زيلدا" الممثلة بو براجاسون. ومن المقرر طرح الفيلم في مايو/أيار 2027 بعد تأجيله بهدف الوصول إلى أفضل جودة فنية وإنتاجية ممكنة.