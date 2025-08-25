"كاي بوب ديمون هانترز" الكوري يتفوق على "ديزني" و"مارفل" ويتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم الرسوم المتحركة "كاي بوب ديمون هانترز" (K-Pop Demon Hunters) شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال أول عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما، محققا 18 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وبما أنّ منصة "نتفليكس" لا تكشف عن إيرادات أفلامها، استندت هذه الأرقام إلى تقديرات دور العرض السينمائية والأستوديوهات المنافسة. ويتناول الفيلم الكوميدي الموسيقي قصة ثلاثة من نجوم البوب الكوري الشباب الذين يحاربون الشياطين عبر أغانٍ جذابة ورقصات متزامنة.

منذ طرحه عبر "نتفليكس" في يونيو/حزيران، أصبح الفيلم التحريكي الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة. وقال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" إن "تحقيق فيلم صُمّم ليُشاهد عبر منصة بث تدفقي هذا المستوى من الشعبية في عطلة نهاية الأسبوع يُعَدّ إنجازا نادرا".

أما فيلم "ويبنز" (Weapons) الذي تصدّر شباك التذاكر خلال الأسبوعين الماضيين، فتراجع إلى المركز الثاني محققا 15.6 مليون دولار. ويتناول العمل، من إنتاج "وارنر براذرز" وبطولة جوليا غارنر وجوش برولين، قصة الاختفاء الغامض لمجموعة أطفال من الصف الدراسي نفسه.

وجاء في المركز الثالث فيلم "فريكي فرايداي" (Freaky Friday) من إنتاج "ديزني"، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 من بطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، محققا 9.2 ملايين دولار.

وحلّ في المركز الرابع فيلم "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (The Fantastic Four: First Steps) بإيرادات بلغت 5.9 ملايين دولار، فيما جاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "ذي باد غايز 2" (The Bad Guys 2) من إنتاج "يونيفرسال"، محققا 5.1 ملايين دولار.

قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر الأميركي:

"كاي بوب ديمون هانترز" (K-Pop Demon Hunters) – 18 مليون دولار. "ويبنز" (Weapons) – 15.6 مليون دولار. "فريكي فرايداي" (Freaky Friday) – 9.2 ملايين دولار. "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (The Fantastic Four: First Steps) – 5.9 ملايين دولار. "ذي باد غايز 2" (The Bad Guys 2) – 5.1 ملايين دولار. "نوبادي 2" (Nobody 2) – 3.7 ملايين دولار. "سوبرمان" (Superman) – 3.4 ملايين دولار. "هاني دونت" (Honey Don’t) – 3 ملايين دولار. "ذي نيكد غن" (The Naked Gun) – 2.95 مليون دولار. "جوراسيك وورلد: ريبرث" (Jurassic World: Rebirth) – 2.1 مليون دولار.