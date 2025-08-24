مهرجان الجونة 2025 يكشف عن قائمة أفلامه العالمية في برنامجه الرسمي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي اختياره 12 فيلما ضمن برنامج أفلام دورته الثامنة، المقرر انعقادها بين 16 و24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتضم القائمة مجموعة من أبرز الأعمال التي شاركت في أهم المهرجانات العالمية، منها كان وبرلين، ونجح عدد منها في حصد جوائز دولية مرموقة ونيل إشادة نقدية واسعة.

وأكدت إدارة المهرجان، أن هذه البانوراما السينمائية المتنوعة تعكس ثراء المخيلة الإبداعية للمخرجين المشاركين، إلى جانب تنوع التجارب الإنسانية المطروحة على الشاشة، في خطوة تهدف إلى تقديم رؤية شاملة لعوالم سينمائية متعددة الثقافات.

حادث بسيط

فيلم "حادث بسيط" (It Was Just an Accident) الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78، يعرض ضمن برنامج مهرجان الجونة السينمائي. العمل من إخراج المخرج الإيراني جعفر بناهي، وإنتاج مشترك بين إيران وفرنسا ولوكسمبورغ.

تدور أحداث الفيلم في أجواء إنسانية وسياسية مشحونة، من خلال قصة رجل يعتقد أنه عثر على الشخص الذي عذبه في السجن بعدما طالب بحقه في أجره. وبسعيه للانتقام، يختطفه ويبدأ في دفنه حيا وسط الصحراء، لتطرح القصة سؤالا مقلقا: هل وقع فعلا على الجاني الحقيقي، أم أن ضحيته هذه المرة بريئة؟

وفي محاولاته للتأكد من هوية الرجل، يلجأ إلى مصورة أعراس كانت سجينة معه في الماضي، على أمل أن تساعده في كشف الحقيقة. لكن المصورة تكون منشغلة بجلسة تصوير لعروسين، ومع تداخل أجواء الفرح مع مشاهد العنف، تتصاعد حدة التوتر الدرامي وصولًا إلى ذروته.

وبعد السعفة الذهبية في "كان"، يواصل الفيلم جولته العالمية في الجونة، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي ومهرجان نيويورك السينمائي.

"قيمة عاطفية"

يعرض أيضا ضمن برنامج الجونة 2025 الفيلم الحائز على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي "قيمة عاطفية" Sentimental Value، الفيلم من إخراج يواكيم ترير، وهو إنتاج مشترك النرويج، ألمانيا، السويد، الدانمارك وفرنسا.

تدور الأحداث بذكريات الحرب والنازية ضمن سيناريو مخرج يحاول العودة إلى الأضواء من جديد ويقرر أن يستعيد مأساة والدته التي أنهت حياتها في منزل العائلة بالنرويج، وفي نفس الوقت يجمع ابنتيه من جديد بعد وفاة والدتهما في محاولة لترميم علاقته الممزقة بهما.

"القمر الأزرق"

ضمن العروض المختارة من مهرجانات عالمية "القمر الأزرق" Blue Moon للمخرج ريتشارد لينكليتر، إنتاج مشترك الولايات المتحدة وأيرلندا، وحصل الممثل أندرو سكوت على الدب الفضي لأفضل أداء مساعد ممثل.

يركز الفيلم على ليلة واحدة من حياة كاتب الأغاني الشهير لورينز هارت في عام 1943، حيث يجد نفسه في مواجهة ماضيه وحاضره تزامنا مع افتتاح المسرحية الموسيقية "أوكلاهوما"، التي كتبها شريكه السابق ريتشارد رودجرز. وفي تلك الليلة، يتأمل هارت في مسيرته المليئة بالنجاحات والإخفاقات، بينما يكشف العمل عن صراع داخلي يعكس ثقل الوحدة والإحباط الذي يعيشه الفنان.

"أُفضل أن أفقد صوابي في البرية"

يعرض الوثائقي "أفضل أن أفقد صوابي في البرية" Better Go Mad in the Wild الحائز على جائزة الكرة البلورية في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، للمخرج ميرو ريمو، وإنتاج مشترك التشيك، سلوفاكيا.

الفيلم يوثق حياة توأمين متطابقين يعيشان في عزلة جبال شومافا، حيث تتقاطع تفاصيل حياتهما اليومية البسيطة وتنعكس توترات العلاقة بينهما في رحلة تحمل أبعاد الانفصال والمصالحة.

ويستند العمل إلى كتاب الصحفي والكاتب التشيكي أليش بالان الذي جمع قصص "المنعزلون" في منطقة شومافا، ومنها حكاية الشقيقين فرانتا وأوندرا كليشِك اللذين اختارا حياة بعيدة عن المجتمع. وقد أمضى فريق العمل نحو 60 يوما مع الشقيقين على مدار خمس سنوات.

"البعث"

ضمن عروض الجونة السينمائي "البعث" Resurrection الحائز على جائزة خاصة في مهرجان كان السينمائي، الفيلم هو دراما وخيال علمي للمخرج بي غان.

تدور أحداث الفيلم في مستقبل يفقد فيه معظم البشر قدرتهم على الحلم، إلى أن تكتشف امرأة وجود كائن وحيد لا يزال يتمتع بهذه القدرة. تنجح في الدخول إلى أحلامه، وتستعين بموهبتها في تمييز الأوهام من أجل اختبار صدق الرؤى التي يكشفها عن تاريخ الصين.

"صوت السقوط"

الفيلم الألماني "صوت السقوط" (Sound of Falling) الحائز على جائزة لجنة التحكيم من كان السينمائي ضمن برنامج العروض في الجونة، الفيلم إخراج ماشا شيلينسكي.

يروي الفيلم حكاية أربع فتيات من أجيال مختلفة يفصل بينهن قرن كامل، يجمعهن المكان نفسه حيث يقضين سنوات شبابهن في المزرعة العائلية. ومع تغير البيت عبر الزمن، تتكشف خيوط خفية من التشابه بين مصائرهن وتجاربهن.

"شاعر"

فيلم آخر يشارك في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد أن حصل على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان، وهو فيلم "شاعر" A Poet، إنتاج مشترك بين كولومبيا وألمانيا والسويد من إخراج سيمون ميسا سوتو.

يطرح العمل حكاية شاعر يتقدم في العمر وتطارده اضطراباته النفسية، قبل أن يجد معنى جديدا لحياته حين يقرر مساعدة فتاة مراهقة على اكتشاف موهبتها الشعرية.

"الشيطان يدخن ويخزن أعواد الثقاب المحترقة في العلبة ذاتها"

ومن جائزة أفضل فيلم أول في برلين إلى الجونة السينمائي يعرض فيلم "الشيطان يدخن ويخزن أعواد الثقاب المحترقة في العلبة ذاتها" The Devil Smokes: and Saves the Burnt Matches in the Same Box) للمخرج إرنيستو مارتينيز بوشيو، الفيلم إنتاج مكسيكي إسباني مشترك. وتدور الأحداث حول خمسة أشقاء يعيشون مع جدتهم المريضة.

"دائما"

يُعرض ضمن النسخة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي فيلم "دائما" Always للمخرج دمينغ تشين الفائز بـجائزة دوكس الكبرى من مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.

الفيلم إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا والصين، ويتتبع المسار الوجداني للشاب غونغ يوبين من خلال تجربته الشعرية. ويروي العمل قصة الطفل الشاعر يوبين البالغ ثماني سنوات، والذي يعيش في أعماق الجبال الخضراء بمقاطعة هونان في جنوب الصين، حيث تتحول تفاصيل حياته البسيطة إلى رحلة عاطفية تنبض بالشعر والمعنى.

"أورويل: 2+2=5"

بعد مشاركته في العروض الخاصة في مهرجان كان السينمائي، يعرض فيلم "أورويل: 2+2=5" (Orwell: 2+2=5) ضمن برنامج الجونة السينمائي 2025. العمل من إخراج المخرج راؤول بيك.

يتناول الفيلم السيرة الفكرية والأدبية للكاتب البريطاني جورج أورويل، ويركز على مسيرته ورؤيته السياسية، وخاصة الأفكار المستخلصة من روايته الشهيرة 1984. يروي الفيلم حياة أورويل بصوت الممثل داميان لويس الذي يجسد شخصيته.

"لأجل آدم"

يعرض أيضا فيلم "لأجل آدم" (Adam’s Sake) من إخراج لورا واندل، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا. عرض العمل أول مرة في افتتاح أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي.

تدور قصته حول طفل في الرابعة من عمره ينقل إلى المستشفى بسبب سوء تغذية. وبينما تفرض القوانين قيودا صارمة على الزيارة، تقرر رئيسة الممرضات أن تسمح لوالدته بالبقاء إلى جواره، لتدخل بدورها في مواجهة معقدة من أجل حماية الطفل ووضع مصلحته فوق كل اعتبار.