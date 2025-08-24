مصر.. وفاة الفنان بهاء الخطيب خلال مباراة والعثور على "تيك توكر" ميتا في الشارع

خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر بعد الرحيل المفاجئ للفنان الشاب بهاء الخطيب الذي توفي إثر إصابته بذبحة صدرية أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، في حين عُثر على التيك توكر الشاب أسامة سعد -المعروف باسم "أوس أوس"- متوفى في أحد شوارع محافظة بني سويف.

وقد نُقل الخطيب على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات مدينة "6 أكتوبر" بالعاصمة القاهرة في محاولة لإنعاشه، غير أن جهود الأطباء لم تنجح ليفارق الحياة عن عمر ناهز 41 عاما.

الخبر أثار حالة من الصدمة بين زملائه، إذ عبّر الفنان حسام داغر عن حزنه العميق، رابطا بين وفاة الخطيب ورحيل مدير التصوير والفنان تيمور تيمور قبل أيام غرقا أثناء محاولته إنقاذ نجله. وكتب داغر عبر حسابه على فيسبوك أن الخطيب رحل وهو يمارس لعبته المفضلة، كرة القدم، قبل أن يتمكن من تحقيق أحلامه الفنية.

الراحل بهاء الخطيب كان بدأ مشواره الفني قبل نحو 10 سنوات، إذ ظهر في البداية بأدوار صغيرة في أعمال مثل "عد تنازلي" و"نصيبي وقسمتك". ثم نال فرصا أوسع عبر مشاركته مع المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل "واحة الغروب" مجسدا شخصية "فتحي"، قبل أن يشارك في أعمال أخرى منها "عائلة الحاج نعمان" و"لعبة نيوتن" وفيلم "صاحب المقام".

وكان آخر ظهور له على الشاشة من خلال مسلسل "المشوار" مع المخرج محمد ياسين وبطولة محمد رمضان.

وفاة التيك توكر "أوس أوس"

وفي السياق، برز خبر وفاة التيك توكر الشاب أسامة سعد المعروف باسم "أوس أوس"، بعد العثور عليه ملقى في أحد شوارع محافظة بني سويف، في واقعة أثارت جدلا واسعا وتساؤلات عن أسباب الوفاة، خصوصا مع تداول روايات غير مؤكدة عن تعرضه لحادث سير.

وكان الشاب قد نشر قبل أيام مقطع فيديو على "تيك توك" وجّه فيه استغاثة إلى المسؤولين، قائلا إنه يتعرض لتهديدات من بعض الناشطين على المنصة. وأكد في الفيديو أنه يخشى على حياته، داعيا متابعيه إلى مشاركة المقطع على نطاق واسع حتى يصل صوته إلى الجهات الرسمية طلبا للحماية.

إعلان

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أوضح مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة بني سويف أن "أوس أوس" فارق الحياة داخل مستشفى الواسطى المركزي بعد وصوله في حالة إعياء شديد عقب العثور عليه في الشارع. وقد أدخل إلى قسم العناية المركزة ووضع تحت الملاحظة الطبية، غير أن حالته تدهورت سريعا ليسلم روحه بعد ساعات قليلة.