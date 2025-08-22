المطربة أنغام بعد جراحة دقيقة.. آلام مستمرة وحالة صحية غير مستقرة

تصدرت المطربة أنغام محركات البحث في الأيام الأخيرة عقب تداول أنباء عن تدهور حالتها الصحية وحاجتها إلى جراحة ثالثة، غير أن الإعلامي محمود سعد نفى تلك الشائعات، مؤكدا أن ما تمر به ليس أزمة جديدة، بل مضاعفات وأعراض جانبية طبيعية بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرا في ألمانيا.

وأوضح سعد، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، أن الجراحة التي أجرتها أنغام كانت دقيقة وحساسة بطبيعتها، ما ترتب عليه بعض الأعراض الجانبية، لكنها لا تستدعي أي تدخل جراحي إضافي. ولفت إلى أن الأطباء يجرون حاليا إجراء طبيا لشفط سائل يفرزه البنكرياس، وذلك بعد إزالة ورم وجزء من البنكرياس خلال العملية التي تمت باستخدام فتحات جراحية بسيطة.

وتابع الإعلامي المصري أن نتائج التحاليل الخاصة بالفنانة أنغام جاءت مطمئنة بشكل عام، باستثناء ما يتعلق بالبنكرياس، وهو أمر طبيعي ولا يستدعي جراحة إضافية، خصوصا أن حالتها الصحية لا تسمح بذلك.

كما نفى الشائعات حول تغذيتها عبر أنابيب، مؤكدا أنها تتناول الطعام بشكل طبيعي وإن بكميات قليلة، وهو أمر معتاد بعد مثل هذه العمليات، ما أدى إلى فقدانها الكثير من الوزن.

وأضاف أنها ما زالت تعاني بعض الآلام، غير أن المسكنات تساعدها على التحسن، مرجحا أن تغادر المستشفى الأسبوع المقبل.

بدوره، قال الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، إن حالتها الصحية لا تزال غير مستقرة وإنها تعاني من آلام مستمرة. وأوضح في تصريحات صحفية أن قرار خضوعها لجراحة جديدة يعود إلى الأطباء وسيُحسم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنهم لم يحددوا بعد موعد خروجها من المستشفى، حيث يتركز اهتمامهم حاليا على مساعدتها في تجاوز الآلام.

رسائل دعم

في سياق متصل، عبر عدد من نجوم الفن عن تضامنهم مع أنغام في أزمتها الصحية، مؤكدين دعمهم لها ودعواتهم بالشفاء.

وخلال مؤتمر صحفي ضمن مشاركتها في مهرجان قرطاج الدولي، بكت المطربة أحلام عند سؤالها عن آخر أخبار صديقتها أنغام، وأجهشت بالبكاء وهي تتحدث عن حالتها الصحية الراهنة.

أما المطربة أصالة فقد وصفت أنغام بالبطلة صاحبة المشوار الصعب، وجاء في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس" دعاء لأنغام بالشفاء العاجل وعودة سالمة إلى جمهورها، مؤكدة أن محبيها في كل مكان يقفون إلى جانبها في هذه الأزمة، وأن مشوارها الفني كان مليئا بالصعوبات التي تجاوزتها وستتجاوز هذه المحنة أيضا.

للغاليه الموهوبه الفنانه الكبيره صوت مصر العظيمه نغومه بدعي ربي بكل ليله يعافيكي وترجعي إلنا سالمه بصحه تامّه ويخفف عنّك كلّ وجع ياحبيبة ملايين منّ محبينك بكل مكان بهالعالم كلّه كلّ أهلك بيدعوا لك ورح ندعي لك وأنتي بطله ومشوارك كان صعب ودائماً كنتِ عم تفوزي وهالمرّه كمان رح تفوزي… pic.twitter.com/aUOo2D0gPi — Assala (@AssalaOfficial) August 12, 2025

أما الفنانة ريهام عبد الحكيم فقد نشرت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، جاءت فيها إشادة بصوت أنغام واعتباره من أجمل الأصوات في مصر، ووصف بأنه معجزة قادرة على مداواة الجراح والدخول إلى قلوب المستمعين قبل أن يشعروا بآلامهم.

وكانت مي عز الدين قد شاركت عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام رسالة دعت فيها لأنغام بالشفاء والسلامة.

جراحة دقيقة

وكانت أنغام قد خضعت قبل أسبوعين لجراحة دقيقة في البنكرياس، وذلك عقب بيان أصدره مكتبها الإعلامي نفى فيه ما تردد بشأن إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدا أنها تستعد للسفر إلى ألمانيا لمتابعة حالتها الصحية.

كما وجهت أنغام الشكر إلى جمهورها على مشاعرهم وحرصهم على الاطمئنان عليها، فيما أشار البيان إلى أنها تعتزم استئناف نشاطها الفني فور عودتها من رحلة العلاج، عبر تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة تمهيدا لطرحها في الموسم الصيفي الجاري.