إليسا ضحية احتيال بملايين الدولارات.. والمتهم ينجح في الفرار من لبنان

أفادت مصادر صحفية لبنانية بأن الفنانة إليسا تعرضت لعملية احتيال مالي بلغت قيمتها أكثر من مليونين و700 ألف دولار. وبحسب المعلومات، فقد سلمت المبلغ لرجل أعمال لبناني عام 2019 مقابل الحصول عليه نقدا، إلا أنها لم تسترده حتى اليوم.

وأشارت التقارير إلى أن المطربة اللبنانية لجأت إلى القضاء، حيث صدرت مذكرة بحث وتحرّ بحق المتهم، إلا أنه تمكن من مغادرة لبنان عبر المطار رغم أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الملابسات الكاملة.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن المدعى عليه غادر البلاد عبر المطار، إلا أن البلاغ لم يكن مسجلا على شاشة الاستعلام. وأوضح البيان أنه تم تكليف لجنة من الضباط للتدقيق في القضية وتحديد سبب غياب البلاغ، وقد باشرت اللجنة عملها بالفعل. كما تم توقيف جميع العسكريين المكلّفين بتنفيذ التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدودية، وذلك على ذمة التحقيق.

وجاء البيان عقب ما تم تداوله من الصحفي اللبناني هادي الأمين حول فرار رجل أعمال لبناني من بلدة جويا عبر مطار بيروت قبل يومين، رغم كونه مطلوبا بدعوى احتيال تقدمت بها الفنانة إليسا. وأشير إلى أن بحقه بلاغ بحث وتحر صادر بتاريخ 23 يوليو/تموز 2025 لمدة 10 أيام، تم تجديده 3 مرات بإشارة قضائية ولا يزال ساري المفعول.

علي صبحي قاسم حمود من جويا المطلوب بدعو احتيال من الفنانة اليسا وهو من اصحاب السوابق في هذا المجال، فر عبر مطار بيروت اول من امس علما ان عليه بلاغ بحث صادر تاريخ ٢٣/٠٧/٢٥ ل١٠ ايام وجدد ثلاث مرات باشارة قضائية ولا يزال ساري المفعول. — Hadi Al Amine (@Hadialamine) August 19, 2025

تداول الصحفي اللبناني تفاصيل الأزمة عبر تغريدات عدة، مشيرا إلى أن البلاغ المتعلق بالفنانة إليسا إما لم يُعمم من قِبل قوى الأمن الداخلي أو أزيل من شاشات الأمن العام، لافتا إلى وجود روايتين مختلفتين في هذا السياق، وصفهما بأنهما غير منطقيتين. وأكد أن ما حدث يستدعي تحقيقا جديا ومحاسبة الجهات التي قد تكون تواطأت لتسهيل عملية الهروب، خاصة مع تداول معلومات عن دفع مبالغ مالية كبيرة. وختم بالتشديد على أن سهولة تهريب المطلوبين بهذه الطريقة تثير تساؤلات جدية عن مستوى الضبط الأمني.

وأشارت تقارير إعلامية في لبنان إلى أن القضية تعود إلى فترة أزمة السيولة التي اجتاحت لبنان عام 2019، حيث اضطر عدد من الفنانين إلى التعامل مع وسطاء من أجل الحصول على الدولار النقدي مقابل الشيكات المصرفية. وفي هذا السياق، سلمت إليسا مبلغا ماليا كبيرا إلى أحد رجال الأعمال مقابل تحويله نقدا، إلا أن الأموال لم تعد إليها.

إعلان

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن رجل الأعمال ذاته كان متورطا في قضايا مشابهة في السابق، لكنه تمكن من مغادرة لبنان مستخدما جواز سفره البريطاني. ورغم التزام الفنانة إليسا الصمت وتركها القضية بيد القضاء والأجهزة الأمنية، فإن الحادثة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامن آخرون مع المطربة اللبنانية، معبّرين عن أملهم في أن تتمكن من استعادة أموالها قريبا.

وفي سياق منفصل، تواصل إليسا نشاطها الفني، حيث أحيت في منتصف أغسطس/آب الحالي حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي في مصر، بينما تستعد لحفل غنائي في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى جانب الأغنيات التي تعمل على تجهيزها.