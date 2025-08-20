"يوروفيجن" تعود إلى فيينا في 2026 بعد 11 عاما على آخر استضافة

من المنتظر أن تعود مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" إلى فيينا -معقل الموسيقى الكلاسيكية-، بعدما تفوّقت العاصمة النمساوية على مدينة إنسبروك الجبلية في المنافسة على حق استضافة الدورة المقبلة من المسابقة الغنائية المقرر أن تُقام نهائياتها في 16 مايو/أيار، وفق ما أعلنت هيئة البث النمساوية العامة.

وتقدمت العاصمة النمساوية، التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، بطلب استضافة المسابقة تحت شعار "أوروبا، هل نرقص؟"، مستفيدةً من نجاح نسخة 2015 بعد فوز المغني كونشيتا فورست.

هذه المرة، فاز بالمسابقة الفنان الشاب جاي جاي، وهو مغني كونترتينور نمساوي-فلبيني يبلغ 24 عاما.

وقال مدير "يوروفيجن" مارتن غرين في بيان بعد الإعلان عن فوز العاصمة النمساوية بحق الاستضافة، "إن سمعة فيينا كواحدة من أهم مدن الموسيقى في العالم، وموقعها في قلب أوروبا، يجعلانها المدينة المضيفة المثالية" لهذه المسابقة بنسختها الـ70.

استضافت فيينا أيضا مسابقة "يوروفيجن" عام 1967، بعد أكثر من 10 سنوات بقليل من انطلاقها. لكن الحدث لم يعد يشبه بداياته، إذ بات يعتمد على الإبهار والبذخ. وتستقطب المسابقة 166 مليون مشاهد في 37 دولة، وتجذب أجيالا جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم اعتذاره لاحقا عن تصريحاته، أعرب يوهانس بيتش، المعروف أيضا باسم جاي جاي، بعد فوزه عن أسفه لمشاركة إسرائيل في المسابقة رغم استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة، آملا في استبعادها في عام 2026.

كما دعا إلى "شفافية أكبر" في ما يتعلق بالتصويت العام، وهو ما دفع المغنية الإسرائيلية يوفال رافائيل، إلى المركز الثاني في المسابقة التي أقيمت هذا العام بمدينة بازل السويسرية.

وقبل عام في السويد، جاب متظاهرون مؤيدون لفلسطين شوارع مالمو على هامش "يوروفيجن" هذا العام للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

واستُبعدت دول سابقا من المسابقة، مثل بيلاروسيا في عام 2021 بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المثيرة للجدل، كما استُبعدت روسيا بعد عام بعد غزوها أوكرانيا.