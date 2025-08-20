مغني "نيكاب" الأيرلندية يمثل أمام محكمة بريطانية بتهمة دعم "حزب الله"

مثل مغني الراب في فرقة "نيكاب" الأيرلندية الشمالية مو شارا أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن اليوم الأربعاء بتهمة ارتكاب "مخالفة إرهابية" بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، وُجّهت إلى ليام أوهانا، المعروف بـ"مو شارا"، تهمة رفع علم الحزب اللبناني المصنّف منظمة إرهابية في المملكة المتحدة، وذلك أثناء حفل موسيقي لفرقته في لندن يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

كذلك، اتُهم مغني الراب البالغ من العمر 27 عاما بالهتاف قائلا "هيا يا حماس! هيا حزب الله!". ولطالما نفت الفرقة أي دعم لـ"حزب الله"، واصفة القرار بأنّه "سياسي".

الفرقة التي تتحدر من بلفاست، قالت في منشور على حسابها على منصة "إكس" أمس الثلاثاء "غدا سيعود مو شارا إلى محكمة البداية في ويستمنستر، في وقت تواصل فيه الحكومة البريطانية البحث عن وسيلة إلهاء".

وخلال جلسة استماع أولى في منتصف يونيو/حزيران السابق، قال محامو مغني الراب إنّ توجيه التهم إليه جاء بعد انقضاء المهلة القانونية المحدّدة بستة أشهر، ثمّ أُجّلت القضية إلى نهاية أغسطس/آب الجاري.

وتصدّرت فرقة نيكاب التي تأسست في العام 2017، عناوين الصحف خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل.