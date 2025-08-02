بعد سقوطه على المسرح.. خالد المظفر يطمئن جمهوره: "لن تنكسر عزيمتي"

في حادثة مؤثرة شهدها مسرح محمد العلي بالعاصمة السعودية الرياض، تعرّض الفنان الكويتي خالد المظفر لوعكة صحية مفاجئة أثناء عرضه لمسرحية "ملك المسرح"، حيث سقط على خشبة المسرح بعد إصابته بجلطة دماغية، مما استدعى إيقاف العرض ونقله فورا إلى المستشفى.

ووفق مصادر طبية، أثّرت الجلطة على قدرة المظفر على النطق والحركة، في حين كشفت وسائل إعلام محلية أن المظفر كان يعاني منذ أيام من التهابات في أوتار اليد ورعشة واضحة، لكنه أصرّ على مواصلة تقديم العرض رغم حالته الصحية.

وأكدت الجهات الطبية أن حالته بدأت في التحسن تدريجيا، وهو الآن تحت رعاية دقيقة. ونشر المظفر أول تعليق له عبر حسابه على "إنستغرام" قائلا: "الإصابات كثيرة، لكن التحديات أكبر، ولن تنكسر عزيمتي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة خروجه من المستشفى، حيث حظي بتفاعل واسع ودعوات بالشفاء. كما حرص الفنان على توجيه الشكر لأستاذه الفنان طارق العلي، وكتب في منشور: "أبو محمد، أستاذي وأخوي الكبير، اللي تعلمت منه معنى حب المسرح واحترام الجمهور.. كان سند وفرحة بكل عمل جمعنا، لك مني كل الوفاء والتقدير".

ونشر أيضا صورة جمعته بالأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، مرفقا إياها بتعليق: "نورتنا بعادتك السنوية، الله يحفظك".

الواقعة أثارت موجة من التضامن والدعاء من قبل زملائه ومحبيه في الوسط الفني، الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى خشبة المسرح.