بسبب "صوت مصر".. شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى القضاء ردا على تصريحات مسيئة

تجدد الخلاف بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها المطرب حسام حبيب، بعد أن تقدّمت ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالإساءة إليها والتشهير بها، على خلفية حديثه عنها في أحد البرامج التلفزيونية في مارس/آذار الماضي.

ووجهت الفنانة المصرية اتهاما لحسام حبيب بالإساءة إليها من خلال تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في برنامج "العرافة" الذي بث خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن تلك التصريحات تسببت لها في أذى نفسي ومعنوي.

من جانبه، أوضح المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أن الشكوى المقدمة ضد حسام حبيب لا تزال قيد النظر لدى الجهات المعنية، مؤكدا أن تقديم البلاغ تم في وقت وقوع التصريحات خلال مارس/آذار، وليس في توقيت لاحق.

وعاد التوتر إلى الواجهة مجددا بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها حسام حبيب خلال استضافته في برنامج "العرافة" الذي عُرض في شهر رمضان، حيث شكّك في مدى أحقية شيرين عبد الوهاب بلقب "صوت مصر"، مشيرا إلى أن سلوكياتها -بحسب تعبيره- لا تُمثل هذا اللقب، مضيفا: "إذا كانت هذه الصورة تعكس مصر، فلا مانع لدي من التنازل عن جنسيتي".

كما تحدّث عن تأثير علاقتهما الزوجية على مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه ابتعد لسنوات عن الحفلات وإطلاق الأعمال الجديدة، ليتفرغ -حسب قوله- لدعم شيرين في أزماتها المتكررة على الصعيدين الشخصي والمهني.

وفي جانب آخر من الحوار، أوضح أنه استعان بمحاسب خاص لمراجعة تعاملاته المالية معها، ليتبيّن له أن المبالغ المستحقة له تتجاوز 60 مليون جنيه. ولفت إلى أن الهدف من هذه الخطوة لم يكن المطالبة باسترداد الأموال، بل تسليط الضوء على حجم الالتزامات التي تحملها، مؤكدا امتلاكه مستندات وأرقاما تدعم أقواله.

اعتذار

في تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا بعد حفله الأخير في المملكة العربية السعودية، اعترف الفنان حسام حبيب بأنه أخطأ في حق طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أنها تستحق عن جدارة لقب "صوت مصر"، وأنها تحتل مكانة بارزة في الساحة الغنائية العربية.

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ورغم اعتذاره العلني، لم تصدر شيرين أي تعليق على تلك التصريحات، وفضّلت اللجوء إلى المسار القانوني من دون الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

شهدت علاقة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب سلسلة من الخلافات خلال فترة زواجهما التي استمرت 5 سنوات، وانعكست تلك التوترات على مسيرتها الفنية، قبل أن يعلن الانفصال بشكل نهائي في عام 2023.

وكان من بين الوقائع اللافتة في تلك المرحلة ظهور شيرين وهي حليقة الرأس، في خطوة أثارت جدلا واسعا. وفي مداخلة هاتفية أجرتها لاحقا مع الإعلامية لميس الحديدي، أعربت شيرين عن أسفها لمحاولتها الدفاع عن حسام حبيب أمام الجمهور، مشيرة إلى أنه سبب لها أزمات نفسية وأثر على علاقتها بعائلتها، كما تحدثت عن تعرضها للعنف الجسدي، ووصفت ما جرى بأنه ضرب مبرح.

ورغم محاولات شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية الحفاظ على تركيزها في مسيرتها الفنية بعيدا عن حياتها الشخصية، عادت الخلافات القديمة إلى الواجهة مجددا بعد الإعلان عن البلاغ الذي تقدمت به ضد زوجها الأسبق حسام حبيب.