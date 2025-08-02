العثور على جثمان عم الفنانة أنغام داخل شقته بعد أيام من وفاته

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة (غرب القاهرة) اليوم السبت على جثمان محمود علي سليمان عم الفنانة المصرية أنغام داخل شقته، وذلك بعد تلقي بلاغ من سكان العقار بانبعاث رائحة كريهة.

ووفقا لبيان أمني صادر عن مديرية أمن الجيزة، تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من عدد من السكان بشأن رائحة غريبة صادرة من إحدى الشقق في الطابق الثامن.

وبناء عليه، انتقلت قوة من الشرطة إلى الموقع، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة تم فتح الشقة والعثور على الجثمان.

وتبين أن المتوفى في العقد السابع من العمر، ويُدعى محمود علي سليمان، وهو شقيق الموسيقار المعروف محمد علي سليمان وعم المطربة أنغام.

ووفقا للتحريات، كان يقيم بمفرده منذ سنوات، ورجحت المعاينة الأولية أن الوفاة حدثت قبل أيام عدة.

وأكدت التحريات والمعاينة أن الجثة لم تحمل أي إصابات ظاهرية، ولم يُلاحظ وجود آثار عنف أو كسر في أبواب ونوافذ الشقة، كما لم تُسجل أي سرقة أو فقدان في محتوياتها، مما يشير إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وقال محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام في تصريحات لوسائل إعلام محلية "الوفاة طبيعية، وتم العثور على الجثمان داخل شقته، وقد تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية ودفنه بمقابر العائلة".

وأضاف "تم الدفن والعزاء خلال اليومين الماضيين، والحمد لله، ربنا يرحمه ويغفر له".

وأشارت مصادر إلى أن النيابة العامة أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويه والتصريح بدفنه بعد استكمال التحقيقات الرسمية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتابع فيه الفنانة أنغام حالتها الصحية بعد خضوعها مؤخرا لجراحة دقيقة في ألمانيا.

وكشف الإعلامي محمود سعد عبر صفحته على فيسبوك أن نتائج التحاليل الخاصة بالجراحة أثبتت أن الكيس الذي تم استئصاله كان حميدا، مؤكدا أن أنغام في حالة مستقرة وتعاني فقط من بعض الآلام، وتخضع للمتابعة الطبية قبل عودتها إلى القاهرة.