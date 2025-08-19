اشتهرت بدورها في "أحلام أبو الهنا".. وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

توفيت الفنانة السورية إيمان الغوري اليوم فجر الثلاثاء عن عمر ناهز 57 عاما، بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين في بيان نعي مقتضب، أشارت فيه إلى أن تشييع جثمانها سيكون في مدينة حلب، من دون أن توضح سبب الوفاة المفاجئة.

وكانت الفنانة الراحلة وُلدت في 8 مايو/أيار 1967، ودرست التمثيل في معهد السينما الحكومي في موسكو حيث نالت دبلوما عام 1993. وبعد عودتها إلى سوريا، انضمت إلى نقابة الفنانين في حلب، وبدأت مسيرتها الفنية منتصف التسعينيات، لتشارك في عدد من الأعمال الدرامية البارزة مثل "خان الحرير"، و"باب الحديد"، و"مذكرات عائلة".

ولكن شهرتها الأوسع جاءت عام 1996 من خلال تجسيدها شخصية "خيرو" في المسلسل الكوميدي "أحلام أبو الهنا" إلى جانب الفنان دريد لحام، وهو الدور الذي ارتبط باسمها لدى الجمهور.

الغوري اعتزلت التمثيل عام 2001 بعد نحو 10 سنوات من النشاط الفني، متفرغة لحياتها الأسرية وتربية ابنها الوحيد "ورد". لكنها عادت لاحقا للمشاركة في مسلسل "الجذور تبقى خضراء" سنة 2012، قبل أن ترفض عروضا أخرى، بينها دور في مسلسل "روزنا" في 2018 الذي اعتذرت عن عدم المشاركة فيه.

وفي مقابلة متلفزة عام 2021، كشفت الغوري أنها ابتعدت عن الساحة الفنية لتكرّس وقتها لعائلتها، لكنها لم تُخفِ شوقها للعودة إلى التمثيل.