"ويبنز" يواصل تصدّر شباك التذاكر الأميركي بإيرادات قوية للأسبوع الثاني

واصل فيلم الرعب "ويبنز" (Weapons) تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 25 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويتناول العمل -وهو من إنتاج "وارنر براذرز" وبطولة جوليا غارنر وجوش برولين- قصة الاختفاء الغامض لمجموعة أطفال من الصف الدراسي نفسه.

واعتبر المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش" أن "أداء الفيلم في عطلتي نهاية الأسبوع الفائتتين قوي".

وحلّ في المركز الثاني فيلم "فريكيير فرايداي" (Freakier Friday) من إنتاج "ديزني" وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس.

وحقق الجزء الثاني من الفيلم العائلي الكوميدي الصادر عام 2003 -والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها- 14.5 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "نوبادي 2" (Nobody 2) من إنتاج "يونيفرسال" وبطولة بوب أودينكيرك محققا 9.3 ملايين دولار.

وعلق غروس على الفيلم قائلا "أُعجب النقاد بهذه القصة التي تدور حول قاتل مأجور يحاول قضاء إجازة مع عائلته فيما يقع في ورطة، كما كانت مراجعات الجمهور ممتازة".

وتراجع فيلم "ذي فانتاستيك فور.. فرست ستيبس" (The Fantastic Four: First Steps) من عالم مارفل إلى المركز الرابع مع 8.8 ملايين دولار.

ويشارك في بطولته بيدرو باسكال وفانيسا كيربي وإيبون موس-باكراك وجوزيف كوين، حيث يخوض فريق الأبطال الخارقين معركة لإنقاذ عالم مستقبلي من الشرير "غالاكتوس".

أما فيلم الرسوم المتحركة العائلي "ذي باد غايز 2" (The Bad Guys 2) من إنتاج "يونيفرسال" فحلّ خامسا محققا 7.5 ملايين دولار، وتدور قصته حول مجموعة من الشخصيات الحيوانية المجرمة التي تقرر تغيير حياتها والانخراط في أعمال الخير.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر الأميركي:

"ويبنز" (Weapons)، 25 مليون دولار. "فريكيير فرايداي" (Freakier Friday)، 14.5 مليون دولار. "نوبادي 2" (Nobody 2)، 9.3 ملايين دولار. "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (The Fantastic Four: First Steps)، 8.8 ملايين دولار. "ذي باد غايز 2" (The Bad Guys 2)، 7.5 ملايين دولار. "سوبرمان" (Superman)، 5.3 ملايين دولار. "ذي نايكد غن" (The Naked Gun)، 4.8 ملايين دولار. "جوراسيك وورلد: ريبرث" (Jurassic World: Rebirth)، 2.9 مليون دولار. "اف 1: ذي موفي" (F1: The Movie) – 2.7 مليون دولار. "كولي" (Kully)، 2.4 مليون دولار.