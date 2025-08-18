"المرأة الخارقة" تنقلب على نتنياهو .. طالبت بوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى

شاركت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في المظاهرات الشعبية الواسعة التي خرجت في تل أبيب مساء أمس الأحد، مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى.

كما التقت بطلة فيلم "المرأة الخارقة" (Wonder Woman) بعدد من أقارب الأسرى، إذ نُشر مقطع فيديو ظهرت فيه غادوت وهي تحتضن زوجة أسير.

وشهدت إسرائيل أمس الأحد إضرابا عاما شلّ مفاصل الحياة بدعوة من عائلات الأسرى للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، وخرج مئات الآلاف في احتجاجات واسعة شارك فيها وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورؤساء جامعات، إضافة إلى قادة المعارضة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن تقديرات الشرطة تشير إلى مشاركة أكثر من 150 ألف متظاهر في احتجاجات وسط تل أبيب. وأغلق المحتجون عدة طرق رئيسية والطريق السريع رقم واحد عند مدخل القدس، وتقاطع رعنانا شمالي تل أبيب. كما تجمّع عشرات المتظاهرين أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

ومنذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، تقود غادوت -التي خدمت في الجيش الإسرائيلي برتبة رقيب بين عامي 2005 و2007- حملة بعنوان "أطلقوا الرهائن" عبر موقع "إكس" مستخدمة صورا للأسرى الإسرائيليين إلى جانب عائلاتهم.

كما دفعت الممثلة البالغة من العمر 40 عاما عددا من نجوم هوليود للتوقيع على رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن للمطالبة بإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، نظمت غادوت عرضا خاصا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية امتد لنحو 47 دقيقة، تضمن مشاهد مصورة من معارك يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بغرض الترويج للرواية الإسرائيلية. ودعت إلى هذا العرض نحو 120 شخصية من كبار مشاهير هوليود، بينهم ممثلون وممثلات ومنتجون ومديرون تنفيذيون.

كما ظهرت الممثلة، التي لعبت مؤخرا دور البطولة في فيلم "سنو وايت" (Snow White)، في مقابلة مع قناة "كيشت" 12 الإسرائيلية، وقالت إنها تعتقد أن الضغط الممارس في هوليود على المشاهير "للتعبير عن آرائهم ضد إسرائيل" أسهم في الأداء المخيب للفيلم في شباك التذاكر.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "الانتقادات الواسعة لموقف غادوت المؤيد لإسرائيل أثّرت على مسيرتها المهنية، غير أنها واصلت -رغم ذلك- لفت الانتباه الدولي إلى قضية الرهائن".