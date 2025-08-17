رحيل مفجع لمدير تصوير مصري أثناء إنقاذ ابنه من الغرق

خيّم الحزن مساء السبت على الوسط الفني المصري بعد إعلان المخرج أحمد خالد موسى وفاة مدير التصوير تيمور تيمور غرقا في الساحل الشمالي، أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق. خبر الرحيل المفاجئ أثار صدمة واسعة بين أصدقائه وزملائه، وترك أثرا مؤلما في قلوب محبيه.

نعي واسع من المؤسسات الفنية

سارعت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى نعي الراحل عبر بيان رسمي أكدت فيه أنه "ترك إرثا فنيا سيبقى شاهدا على موهبته وإبداعه"، مشيرة إلى أن أعماله المتميزة أسهمت في إثراء مكتبة الدراما والسينما المصرية.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا عبّرت فيه عن حزنها العميق. وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع أسرته وزملائه، داعية الله أن يمنحه الرحمة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الحزن العميق لرحيل تيمور تيمور بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني.

ونعى عدد من الفنانين مدير التصوير الراحل بكلمات مؤثرة، كتبت الممثلة ياسمين عبد العزيز ".. الرجاء الدعاء لتيمور بالرحمة ولأهله لولاده ولنا بالصبر".

وعبر الفنان أحمد السقا عن حزنه “حتوحشني يا صاحبي يا أطيب خلق الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك ويصبرنا".

وكتب الفنان ياسر جلال "إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت من قليل خبر وفاة أخي وصديقي العزيز الفنان الكبير تيمور تيمور، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

ونعاه المخرج إسلام خيري قائلا: "ربنا يرحمك كنت أطيب من أنك تكمل معانا مع السلامة يا تيمو".

وكتبت الفنانة يسرا "الناس النظيفة والحلوة بتمشي بسرعة.. الضحكة عمرها ما فارقت وشك يا تيمور يا طيب يا جدع ويا كل حاجة حلوة ممكن تتقال عليك.. مش قادرة أوصف وجعي وصدمتي على خبر وفاتك.. ربنا يرحمك ويرزقك الجنة ونعيمها ويصبر أهلك وأصحابك وحبايبك على فراقك يا تيمور".

وأعربت الفنانة منى زكي عن ألمها وكتبت "خبر حزين ومؤلم.. مش مصدقة، الله يرحمك يا تيمور ويغفر لك، كنت أطيب إنسان.. ربنا يصبرنا على فراقك ويصبر زوجتك وولادك وأسرتك وأهلك وأصحابك.. اللهم أسكنه فسيح جناتك وتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين".

ولم يغب الحزن عن أروقة مستشفى رأس الحكمة، حيث وصلت زوجته في حالة صدمة شديدة لمتابعة إجراءات تصريح الدفن، غير قادرة على استيعاب الفقد المفجع.

مشوار فني متنوع

وُلد تيمور تيمور عام 1981، وتخرّج في معهد السينما، قسم التصوير. منذ دراسته الأولى برز شغفه بالفن، فشارك في مشاريع سينمائية وظهر كممثل في فيلم الحاسة السابعة مع أحمد الفيشاوي، وفيلم "بعد الموقعة" الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي.

على صعيد الإعلانات، تعاون مع العديد من النجوم، بينما ترك بصمة قوية في الدراما التلفزيونية عبر أعمال بارزة مثل رسالة الإمام، طريقي، جراند أوتيل، فرقة ناجي عطالله، وجودر 2 الذي عُرض في رمضان 2025 كآخر أعماله.

أما في السينما، فقد ارتبط اسمه بأفلام مهمة منها: إبراهيم الأبيض، لا تراجع ولا استسلام، عريس من جهة أمنية، واحد صفر، ريغاتا، ورمسيس باريس.