ترامب رشحه للتكريم.. توم كروز يعتذر عن عدم قبول جائزة مركز كينيدي

اعتذر الممثل الأميركي توم كروز عن عدم الانضمام إلى قائمة المكرمين في النسخة الـ48 من جوائز مركز كينيدي لعام 2025، التي تُقام خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

وحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن موظفين حاليين وسابقين في المركز، فقد عُرضت على بطل سلسلة "مهمة مستحيلة" جائزة الإنجاز مدى الحياة، لكنه اعتذر عن عدم قبولها، مبررا ذلك بتعارض مواعيده.

ورغم أن كروز (63 عاما) كان مرشحا ليكون ضمن أول دفعة يختارها ترامب منذ توليه رئاسة مجلس إدارة المركز، فإن كلا من إدارة مركز كينيدي وقناة "سي بي إس" (CBS) وممثل النجم العالمي امتنعوا عن التعليق على الأمر.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن الأربعاء الماضي قائمة المكرمين في الدورة الـ48 لجوائز مركز كينيدي، التي تضمنت الممثل سيلفستر ستالون الذي سبق أن ضمه ترامب إلى قائمة سفرائه الخاصين لهوليود، إلى جانب ميل غيبسون وجون فويت مع بداية ولايته الثانية.

ومن المكرمين أيضا الممثل الكوميدي والمغني مايكل كروفورد، وفرقة الروك الأميركية "كيس"، ومغني الكانتري جورج سترايت، والمطربة غلوريا غاينور.

ومن المقرر إقامة الحفل في السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يبث عبر قناة "سي بي إس".

وخلال إعلانه قائمة المكرمين في قاعة الأمم بمركز كينيدي، أكد ترامب أنه أدى الدور الأكبر في عملية الاختيار بنسبة 98% تقريبا، موضحا أن جميع الأسماء مرت عليه قبل اعتمادها، وأنه استبعد بعض المرشحين بسبب مواقفهم السياسية. وأضاف أن القائمة الحالية تضم شخصيات يراها جديرة بالتكريم، معتبرا أن الوضع أصبح مختلفا تماما عما كان عليه من قبل.

كذلك أعلن ترامب أنه سيتولى بنفسه تقديم الحفل، مشيرا إلى أنه كان دائما يرغب في الحصول على تكريم من مركز كينيدي، لكنه لم يتمكن من ذلك في السابق، فقرر بعد توليه رئاسة مجلس إدارة المركز أن يمنح نفسه هذا الشرف، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد تكريمه شخصيا.

أوسكار فخرية لبطل "مهمة مستحيلة"

يستعد النجم العالمي توم كروز لنيل جائزة تقديرية عن مجمل إسهاماته في صناعة السينما قبل نهاية عام 2025، وذلك بعدما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في يونيو/حزيران الماضي عن منحه جائزة أوسكار فخرية خلال حفل جوائز المحافظين المقرر يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي الأمسية ذاتها، سيتم تكريم الممثلة ومصممة الرقصات ديبي ألين، إلى جانب مصمم الإنتاج وين توماس، في حين ستتسلم المغنية دوللي بارتون جائزة جان هيرشولت الإنسانية.

ويأتي هذا التكريم بعد مرور نحو 35 عاما على ترشيح كروز الأول لجوائز الأوسكار، إذ حصد على مدار مسيرته عدة ترشيحات بارزة، من بينها أدواره في أفلام "ولد في الرابع من يوليو" (Born on the Fourth of July) و"ماغنوليا" (Magnolia)، إلى جانب ترشيحات أخرى عززت مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم هوليود.

يأتي ذلك بينما يواصل كروز الترويج لفيلمه الجديد "مهمة مستحيلة– الحساب النهائي" (Mission: Impossible– The Final Reckoning).

كما انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد لم يكشف عن اسمه بعد، وهو من إخراج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، ومن المقرر طرحه في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

إلى جانب ذلك، ينشغل كروز بعدة مشاريع أخرى قد تجعل من الصعب عليه حضور الحفل المقرر في ديسمبر/كانون الأول. ولم يعلق نجم أفلام الحركة الهوليودي علنا على سياسات الرئيس ترامب، كما رفض مؤخرا الإجابة عن سؤال يتعلق بالتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على إنتاجات الأفلام.