فيلم جديد يرصد رحلة شنيد أوكونور واحتجاجاتها الجريئة

يُجرى حاليا التحضير لفيلم روائي يتناول السيرة الذاتية للمطربة الأيرلندية الراحلة شينيد أوكونور التي رحلت عن عالمنا قبل 3 سنوات عن عمر ناهز 56 عاما. ويسلط الضوء على بداياتها الفنية، وصعودها إلى الشهرة العالمية، إلى جانب مواقفها الجريئة التي أثارت الكثير من الجدل. ويأتي هذا المشروع بمشاركة شركات إنتاج من أيرلندا والمملكة المتحدة.

ويتولى الإنتاج عدد من الجهات البارزة، من بينها شركة "آي إي إنترتينمنت" الأيرلندية التي سبق أن شاركت في الإنتاج التنفيذي للفيلم الوثائقي "لا شيء يضاهيها" (Nothing Compares) عن أوكونور عام 2022، والذي جرى التحضير له بالتعاون المباشر مع الفنانة الراحلة. وتشمل قائمة المنتجين أيضًا شركة "ناين دوترز" الأيرلندية المعروفة بأعمال مثل "مخلوقات الرب" (God’s Creatures) و"ليدي ماكبث" (Lady Macbeth) إلى جانب شركة "سي سو فيلمز" البريطانية التي أنتجت أفلامًا بارزة مثل "خطاب الملك" (The King’s Speech) والمسلسل الشهير "خيول بطيئة" (Slow Horses).

ويُعد هذا التعاون استكمالًا للشراكة السابقة بين "ناين دوترز" و"سي سو فيلمز" التي جمعت بينهما في فيلم "الأمونيت" Ammonite. ويتولى مهمة الإنتاج التنفيذي كل من تيم كلارك الشريك المؤسس لـ"آي إي إنترتينمنت" وسيمون غيليس من "سي سو فيلمز" وكريستين إيرفينغ من "بي بي سي فيلم".

ويتولى إخراج الفيلم جوزفين ديكر التي أخرجت عام 2020 فيلم "شيرلي" (Shirley) ويعتمد العمل على سيناريو من تأليف الكاتبة الأيرلندية ستايسي غريغ التي شاركت في كتابة مسلسلات "ماري وجورج" (Mary & George) و"الرسالة إلى الملك" (The Letter for the King).

ويركز الفيلم الروائي على السنوات الأولى من حياة أوكونور وبداياتها في عالم الموسيقى، مستعرضا رحلة شابة من دبلن واجهت العالم بموهبتها، وكيف ارتبط اسمها لاحقا بمواقفها الجريئة في فضح الجرائم المنسوبة إلى الكنيسة الكاثوليكية والدولة الأيرلندية.

مسيرة ملهمة للمغنية المتمردة

برز اسم أوكونور كواحدة من أبرز الشخصيات في المشهد الثقافي الأيرلندي، وصوت نسوي لافت ألهم العديد من النساء حول العالم. وفي عمر الـ23، حصدت جائزة غرامي عن ألبومها الثاني "I Do Not Want What I Haven’t Got" (لا أريد ما لم أحصل عليه) الذي تصدّر قائمة بيلبورد الأميركية لمدة 6 أسابيع عام 1990. وضم الألبوم الأغنية الشهيرة "Nothing Compares 2 U" (لا شيء يضاهيها) التي حققت مبيعات هائلة، وأسهمت في فوزها بعدد من الجوائز، من بينها جائزة بيلبورد، كما أصبحت بفضلها أول امرأة تحصل على جائزة "فيديو العام" من قناة "إم تي في" (MTV).

ولم تقتصر مسيرتها على الغناء فحسب، بل عُرفت أيضًا بمواقفها الجريئة التي جعلتها تُلقب بـ"المغنية الاحتجاجية". فقد استخدمت شهرتها كمنصة للتعبير عن رفضها للتمييز ضد النساء في صناعة الموسيقى، وكشف الانتهاكات والفساد داخل الكنيسة الكاثوليكية. وقد أثارت ضجة عالمية عام 1992 عندما مزّقت صورة البابا يوحنا بولس الثاني مباشرة على الهواء في برنامج Saturday Night Live، في احتجاج رمزي على سياسات الكنيسة، منددةً بما وصفته بـ"الاعتداءات الجنسية على الأطفال" داخل المؤسسات الدينية.

وروَت أوكونور -في مذكّراتها الصادرة عام 2021 بعنوان "تذكّرات"- تفاصيل ما جرى خلف الكواليس بعد تمزيقها صورة البابا على الهواء مباشرة. فكتبت أن الصالة عمّها صمت تام، ولم يُسمع أي تصفيق أو رد فعل. وعند عودتها إلى الكواليس، فوجئت بأن الجميع قد اختفى، إذ أُغلقت الأبواب وتوارى فريق العمل، حتى مدير أعمالها نفسه اختفى 3 أيام، معتزلًا في غرفته دون أن يرد على هاتفه. وأضافت لاحقًا أن الناس يبحثون عن نجم بوب، لكنها لم تكن كذلك، بل كانت دائمًا تعتبر نفسها "مغنية احتجاجية" مؤكدة أن ما فعلته لم يكن بدافع البحث عن الشهرة، بل كان تعبيرًا صادقًا عن قناعاتها الشخصية.

وتوفيت أوكونور عام 2023 عن عمر 56 عامًا، بعد مسيرة موسيقية حافلة ومرحلة شخصية مثيرة. ومن بين أبرز محطات حياتها -في رد على رسمتها ككاهنة عام 1999 على يد جماعة كاثوليكية مستقلة- إعلانها الدخول في الإسلام عام 2018 حيث اعتمرت الحجاب وغيّرت اسمها إلى شهدا دافيت.