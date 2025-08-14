فنانون يتضامنون مع حياة الفهد في أزمتها الصحية برسائل مؤثرة

نُقلت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، تبيّن من خلال الفحوصات الطبية أنها ناتجة عن جلطة دماغية. وتطورت حالتها لتستدعي دخولها إلى قسم العناية المركزة، مما أثار موجة من القلق والتعاطف في الأوساط الفنية، وبين جمهورها في الكويت ودول الخليج.

بيان رسمي

في أول تعليق رسمي على حالتها الصحية، أصدر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه بيانا توضيحيا كشف فيه تفاصيل الوضع الطبي للفنانة، وجاء في نصه: "الفنانة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وعلى إثرها تم نقلها إلى المستشفى حيث أجرت الفحوصات الطبية اللازمة، وتبيّن إصابتها بجلطة. وبأمر من الطبيب المعالج، تم وضعها تحت العناية الفائقة والرقابة الطبية، مع منع الزيارة عنها بشكل نهائي في هذه المرحلة حرصا على صحتها وسلامتها".

وأكد الاتحاد أن الإعلان عن أي تطورات مستقبلية سيكون فقط عبر القنوات الرسمية وبما تسمح به الحالة الصحية، داعيا الجميع إلى احترام خصوصيتها والتزام الهدوء إلى حين استقرار وضعها.

قلق واسع ودعوات بالشفاء

الخبر المفاجئ عن دخول الفنانة الملقبة بـ"سيدة الشاشة الخليجية" إلى المستشفى أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من الفنانين الكويتيين والخليجيين عن تضامنهم ودعواتهم لها بالشفاء العاجل.

فكتب الفنان طارق العلي على منصة إكس "نسأل الله لها الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.. ألف لا باس عليج".

ونشر خالد عبد الله المظفر عبر حسابه على إنستغرام "اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، سيدة الشاشة الخليجية أمنا الحبيبة حياة الفهد، تقومين بسلامة يا أم سوزان".

وشارك الفنان والمنتج باسم عبد الأمير بدعائه عبر إنستغرام "اللهم اشفِها شفاء لا يغادر سقما".

ونشرت الفنانة شيماء علي عبر خاصية الستوري "اللهم اشفِها شفاء تاما لا يغادر سقما.. ألبسها ثوب الصحة والعافية.. دعواتكم لها بالشفاء".

وشاركت زهرة عرفات بدعوات مؤثرة تطلب من جمهورها الصلاة من أجل حياة الفهد، مؤكدة أنها تمثل رمزا كبيرا لا يُعوض في الفن الخليجي.

كما أبدت كل من ريم أرحمة وهبة الدري تعاطفهما الكبير وتمنّياتهما للفنانة القديرة بالسلامة وطول العمر.

ردود فعل جماهيرية واسعة

وتصدّر وسم #حياة_الفهد الترند الخليجي على مختلف منصات التواصل، حيث غمرت صفحات الجمهور بالدعوات، واستُحضرت أعمال الفنانة ومسيرتها الفنية الطويلة التي امتدت عقودا، وكانت سببا في محبة الملايين لها في الوطن العربي.

وشارك كثيرون مقتطفات من أعمالها الشهيرة مثل "الحدباء"، و"أم هارون"، و"خوات دنيا"، مؤكدين أن حياة الفهد ليست مجرد ممثلة، بل قيمة إنسانية وفنية وثقافية كبيرة في ذاكرة الشعوب الخليجية والعربية.

وتُعد الفنانة حياة الفهد من أبرز أعلام الدراما الخليجية، وهي شخصية فنية رائدة أسهمت في تشكيل الهوية الدرامية الكويتية والخليجية على مدى عقود.