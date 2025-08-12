مادونا تدعو لإنقاذ أطفال غزة: السياسة وحدها لا تصنع التغيير

أبدت النجمة الأميركية مادونا تضامنها مع الأحداث الجارية في غزة، مسلطة الضوء على المجاعة التي يواجهها الأطفال في القطاع جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب عقب طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعت مادونا إلى الإسراع في فتح الممرات الإنسانية لإنقاذ الأطفال العالقين وسط تبادل إطلاق النار، كما وجهت نداء لمتابعيها لدعم المنظمات الإنسانية، والمساهمة في حمايتهم من خطر المجاعة، مؤكدة أهمية التحرك الإنساني العاجل.

واعتبرت نجمة البوب العالمية، في منشور عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن أفضل ما يمكن أن تقدمه لابنها روكو في يوم ميلاده هو دعوة الجميع للمساهمة في إنقاذ الأطفال، مؤكدة أنها كأم لا تستطيع تحمل رؤية معاناتهم.

ووجهت مادونا رسالة إلى البابا ليون الرابع عشر، دعت فيها إلى التوجه إلى قطاع غزة، معتبرة أنه الشخص الوحيد الذي لا يمكن منعه من الدخول، ومؤكدة أن السياسة وحدها عاجزة عن إحداث التغيير المنشود.

Politics Cannot affect Change.

Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God. Today is my Son Rocco’s birthday.

I feel the best gift I can give to him as a Mother – is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt — Madonna (@Madonna) August 11, 2025

ويأتي موقف مادونا الأخير بعد تحول ملحوظ في نظرتها إلى السياسات الإسرائيلية، مقارنة بدعمها السابق للاحتلال، خاصة منذ أحداث "طوفان الأقصى" والحرب التي يتعرض خلالها الشعب الفلسطيني لجرائم إبادة. هذا التحول تجلى في تعاطفها مع أطفال غزة، خلال كلمة ألقتها على أحد مسارح لندن في ثالث أيام جولتها الغنائية لعام 2023.

ففي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، كانت مادونا قد عبّرت في منشور لها عن حزنها لما يجري قائلة: "قلبي مع إسرائيل، وأدرك أن هناك الكثير من الأبرياء في فلسطين". إلا أنها عادت وأعادت قراءة المشهد بعد مقتل الطفل الأميركي وديع الفيومي (6 أعوام) في شيكاغو، على يد مالك العقار الذي تسكن فيه أسرته، جوزيف تشوبا (71 عاما)، والذي طعنه بدافع الكراهية بسبب أنه مسلم، متأثرا بالموقف الإعلامي الغربي من الحرب.

وقالت مادونا إنها ترغب في إعادة صياغة مقولة للكاتب الأميركي جيمس بالدوين، الذي كان مصدر إلهام كبير لها طوال حياتها، مؤكدة: "أطفال العالم هم ملك لنا جميعا، كل واحد منهم. لا يهم من أين جاؤوا، أو ماذا يرتدون على رؤوسهم، أو لون بشرتهم، أو ديانتهم، فهم جميعا ينتمون إلينا، ونحن مسؤولون عنهم".

وتأتي رسالة نجمة البوب الأميركية في وقت يواجه فيه قطاع غزة أقسى موجة تجويع، إذ منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول أكثر من 90 ألف شاحنة إغاثة منذ مطلع مارس/آذار الماضي، بعد أن أغلقت المعابر بشكل كامل ضمن خطة ممنهجة لتجويع السكان.