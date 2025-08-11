انطلاقة قوية لفيلم الرعب "ويبنز" في أميركا بإيرادات بلغت 42.5 مليون دولار

افتتح فيلم الرعب الجديد "ويبنز" (Weapons) عروضه في أميركا الشمالية متصدرا شباك التذاكر بإيرادات بلغت 42.5 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة. ويتناول العمل -وهو من إنتاج "وارنر براذرز" وبطولة جوليا غارنر وجوش برولين- قصة اختفاء غامض لمجموعة من الأطفال من الفصل الدراسي نفسه.

المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش"، وصف الانطلاقة بأنها "رائعة لفيلم رعب أصلي"، مشيدا بالأداء القوي للفيلم منذ يوم عرضه الأول.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم "فريكيير فرايداي" (Freakier Friday) من إنتاج "ديزني"، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الشهير الصادر عام 2003، من بطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس. وحقق الفيلم 29 مليون دولار في أسبوعه الأول، متجاوزا بكثير افتتاحية الجزء الأول قبل 22 عاما. وأكد غروس أن هذه البداية "أعلى بكثير من المعدلات المعتادة لأي جزء ثانٍ من فيلم كوميدي".

أما فيلم "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (The Fantastic Four: First Steps) من عالم "مارفل" لشركة ديزني، فتراجع إلى المركز الثالث محققا 15.5 مليون دولار، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 230.4 مليون دولار. ويشارك في بطولته بيدرو باسكال، وفانيسا كيربي، وإيبون موس-باكراك، وجوزيف كوين، حيث يتعين على فريق الأبطال الخارقين إنقاذ عالم مستقبلي من الشرير "غالاكتوس".

واحتل فيلم الرسوم المتحركة العائلي "ذي باد غايز 2" (The Bad Guys 2) المركز الرابع بإيرادات بلغت 10.4 ملايين دولار، بينما جاء في المركز الخامس الفيلم الكوميدي الهزلي "نايكد غن" (Naked Gun) من بطولة ليام نيسون وباميلا أندرسون، محققا 8.4 ملايين دولار في ثاني أسابيع عرضه.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر الأميركي:

"ويبنز" (Weapons) – 42.5 مليون دولار. "فريكيير فرايداي" (Freakier Friday) – 29 مليون دولار. "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (The Fantastic Four: First Steps) – 15.5 مليون دولار. "ذي باد غايز 2" (The Bad Guys 2) – 10.4 ملايين دولار. "نايكد غن" (Naked Gun) – 8.4 ملايين دولار. "سوبرمان" (Superman) – 7.8 ملايين دولار. "جوراسيك وورلد: ريبرث" (Jurassic World: Rebirth) – 4.7 ملايين دولار. "إف 1: ذي موفي" (F1: The Movie) – 2.8 مليون دولار. "توغيذر" (Together) – 2.6 مليون دولار. "سكتش" (Sketch) – 2.5 مليون دولار.