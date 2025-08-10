من "فارس القمر" إلى "عيون واكاندا".. هشام نزيه يواصل بصمته في أعمال مارفل

أعلنت شركة "مارفل" العالمية عن تعاونها مع الموسيقار المصري هشام نزيه، لتقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل الرسوم المتحركة "عيون واكاندا" (Eyes of Wakanda)، الذي بدأ عرضه على منصة "ديزني بلس" في أغسطس/آب الجاري.

تُعد مشاركة هشام نزيه في هذا المسلسل أولى تجاربه في مجال الرسوم المتحركة، كما كشف في منشور عبر فيسبوك، أوضح فيه أنه سعى من خلال العمل إلى استلهام واستكشاف التقاليد الموسيقية الأفريقية واليونانية والآسيوية.

وأضاف أن التجربة منحته فرصة للدخول إلى عوالم موسيقية لم يتخيل يوما أنه سيخوضها، قائلا: "كان كل شيء جديدًا بالنسبة لي، وهناك وجد السحر الحقيقي. أنا في غاية الحماس لأن يتمكن الجمهور أخيرا من سماع هذه الموسيقى، فكل نغمة تحمل دهشة التحدي ومتعة الاكتشاف".

وفي مقابلة أجراها مع برنامج "ذات هاشتاغ شو" (That Hashtag Show)، وصف هشام نزيه تجربته في المسلسل، باعتبارها إحدى أولى خطواته في عالم الرسوم المتحركة ومرحلة للتعلّم، موضحًا أنه بدأ في تأليف الموسيقى خلال مرحلة الرسوم الأولية، ثم توالت عليه نسخ أكثر تطورا من المشاهد، لتظهر الألوان والحركة تدريجيا، وصولا إلى المراحل النهائية التي شهدت الإبهار البصري الكامل.

وأضاف أن أي تجربة أولى لا تخلو من القلق أو رهبة البداية، لكن بعد أن يخطو الخطوة الأولى يجد نفسه منخرطا في العمل.

وعند سؤاله عن تغير أسلوبه في العمل من الحلقة الأولى إلى الأخيرة، أوضح أن العمل كان يتم بنظام الحلقات، وفي البداية كان كل شيء جديدا بالنسبة له، فلم يكن يعرف أي الأدوات يستخدم أو ما خطواته الأولى.

لكن مع التقدم نحو الحلقات الأخيرة أصبح العمل أكثر سهولة وسلاسة، وشعر بالاطمئنان إلى أنه يسير في الاتجاه الصحيح، واستمتع بالرحلة كاملة حتى الحلقة الأخيرة، خاصة مع توسعة أدواته وتطوير أسلوبه.

الموسيقي المصري الذي عبّر عن إعجابه بالمسلسل وما يتضمنه من مغامرات وقصص فرعية، أوضح أنه أثناء تحضيره لموسيقى العمل وجد نفسه يكتب أنماطا موسيقية آسيوية وأخرى أفريقية.

وفي بعض الأحيان كان يدمج الإلهام الأفريقي مع الآسيوي في مقطوعة واحدة، خاصة في مشاهد القتال، كما أشار إلى أنه في بعض المقاطع كان عليه تأليف موسيقى يونانية لأحداث تدور في عصور ما قبل الميلاد، وكل ذلك ضمن أجواء واكاندا.

أوضح نزيه أنه اضطر إلى دراسة كل نمط موسيقي والاستماع إليه قبل البدء في التأليف، بما في ذلك الغناء الأفريقي، والآلات الإيقاعية الأفريقية، والفلوت، والوتريات الآسيوية، مشيرًا إلى أن دمج هذه العناصر المتنوعة في مشهد واحد كان تجربة شديدة الإثارة.

وأضاف أنه تعمّد إبعاد كل ما أُنجز سابقًا من موسيقى مرتبطة بعالم مارفل، وواكاندا على وجه الخصوص، مثل موسيقى فيلم "الفهد الأسود" (Black Panther)، والتعامل مع المشروع وكأنه يقدّم موسيقى واكاندا للمرة الأولى.

ووفقا لما ذكره موقع "فيلم ميوزك ريبورتر"، قامت شركة هوليود ريكوردز بطرح ألبوم موسيقي يضم المقطوعات الأصلية للعمل، من تأليف الموسيقار هشام نزيه، وتم إصداره رقميا في 8 أغسطس/آب الجاري عبر مختلف المنصات الموسيقية.

المسلسل من إخراج تود هاريس، ويشارك في الأداء الصوتي كل من أنيكا نوني روز، وكريس ويليامز، وستيف توسان، وزيكي ألتون، وويني هارلو.

يأتي مسلسل "عيون واكاندا" ضمن إستراتيجية مارفل للتوسع في إنتاج الرسوم المتحركة، وهو عمل مشتق من سلسلة أفلام "الفهد الأسود".

تدور أحداثه في 4 حلقات تتابع مغامرات المقاتلين السريين لواكاندا، (Hatut Zeraze) المعروفين باسم "كلاب الحرب" (War Dogs)، وهم يجوبون العصور في مهمات خطيرة لاستعادة قطع أثرية مصنوعة من معدن الفايبرانيوم من أيدي أعداء وطنهم.

وتأخذ هذه الرحلة المشاهد عبر محطات زمنية وتاريخية متنوعة، فيما تتميز رسوم المسلسل بأسلوب يدوي مستوحى من أعمال فنانين -أميركيين من أصل أفريقي- معاصرين.

محطة جديدة بعد نجاح "فارس القمر"

يمثل المسلسل محطة جديدة في مسار التعاون بين هشام نزيه وشركة مارفل، إذ سبق له في عام 2022 أن ألّف الموسيقى التصويرية لمسلسل "فارس القمر" (Moon Knight)، الذي حظي بإشادة واسعة من النقاد والجمهور حول العالم.

وقد نالت موسيقاه اهتماما دوليا بفضل نجاحه في دمج عناصر من التراث الموسيقي المصري داخل إطار أوركسترالي معاصر، ما منحه عدة ترشيحات وجوائز، أبرزها جائزة أفضل موسيقى أصلية لمسلسل تلفزيوني ضمن جوائز النقاد الدولية للأفلام لعام 2023.

إلى جانب تميّزه في السنوات الأخيرة بأعماله مع مارفل العالمية، يُعد هشام نزيه، الذي بدأ مسيرته في تسعينيات القرن الماضي، واحدًا من أبرز المؤلفين الموسيقيين في مصر والعالم العربي. وقد ترك بصمة واضحة على المشهد الفني عبر مجموعة كبيرة من الأعمال التي أصبحت علامات بارزة في الموسيقى التصويرية.

من أبرز أفلامه: "هيستريا"، و"الساحر"، و"السلم والثعبان"، و"إكس لارج"، و"الفيل الأزرق"، و"تراب الماس"، و"كيرة والجن"، وفي الدراما التلفزيونية قدّم أعمالًا مميزة مثل: "نيران صديقة"، و"السبع وصايا"، و"العهد"، و"شربات لوز".

كما قدم نزيه عام 2021 الموسيقى المصاحبة لموكب المومياوات الملكية في مصر، في حدث حظي بمتابعة واسعة. وبفضل إسهاماته الموسيقية المتميزة، كرّمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل أعوام بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته وإبداعه البارز في مجال الفن.